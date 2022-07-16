Об этом информируют на сайте президента Украины .

За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

АСПИДОВА Алексея Юрьевича - старшего лейтенанта

БЕЗЗУБОВА Дмитрия Викторовича - старшего лейтенанта медицинской службы

УСА Сергея Витальевича - капитана

ГОРСКОГО Никиту Витальевича - лейтенанта

КОТОВА Виталия Вячеславовича - капитана

МЕЛЬНИЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - капитана

ПАСТУХА Сергея Ивановича - капитана

ПОТУПЧИКА Дмитрия Сергеевича - старшего лейтенанта

РЕШЕТАРЯ Артура Викторовича - майора

РЫБАЛКА Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта

ТАРАСЕНКО Михаила Михайловича - лейтенанта

ТКАЧЕВА Михаила Ивановича — подполковника

ТКАЧУКА Валентина Ивановича - майора

ФЕЛОНЕНКО Дмитрия Валентиновича — младшего лейтенанта

ХАНЯ Петра Сергеевича - майора

ЧАЙКУ Владимира Владимировича - капитана

ЧЕРКЕВИЧА Виталия Андреевича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

ДАВИДЕНКО Владимира Игоревича (посмертно) – старшего матроса

КУТУРГА Вадима Анатольевича (посмертно) - матроса

МАРЬЯНЕНКО Сергея Витальевича (посмертно) — матроса

ОРЖИЕВСКИЙ Николай Владимирович (посмертно) — старший матрос

РУЧКИНА Александра Андреевича - солдата

СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) – старшего матроса

ТАНАСОВА Сергея Ивановича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

АГАФОНОВА Вячеслава Николаевича – капитана

АНТОНОВА Алексея Вячеславовича – младшего сержанта

АШТРАФЬЯНА Станислава Ивановича — солдата

БИЛАНА Сергея Александровича (посмертно) – солдата

БИЛИЧЕНКО Максима Олеговича — младшего сержанта

ДРАКА Александра Александровича — старшего солдата

БОЛЕДЮКА Николая Мирославовича — младшего сержанта

БОРТНИКА Юрия Владимировича – старшего лейтенанта

БУРИКА Станислава Александровича - солдата

ВАСИЛЬЕВА Василия Васильевича (посмертно) - солдата

ВАСИЛЬЕВА Евгения Николаевича — солдата

МЕДВЕДЯ Александра Николаевича - капитана

Веремейчук Дмитрий Сергеевич — солдат

ВЕРЕМЕЯ Тараса Владимировича (посмертно) — солдата

ВЕРПЕКУ Сергея Сергеевича (посмертно) — старшего солдата

ВНУКОВА Романа Александровича (посмертно) – солдата

ГЕНА Семена Наумовича - младшего сержанта

ГЕРАСИМЕНКО Ивана Николаевича — солдата

ГЕТЬМАНА Сергея Владимировича (посмертно) — младшего сержанта

ДАВИДЕНКО Игоря Анатольевича (посмертно) – главного сержанта

ДЕМИДОВА Артема Вадимовича - солдата

ДЕДИКУ Сергея Викторовича (посмертно) — старшего сержанта

ДЕМАКОВА Павла Игоревича (посмертно) — сержанта

ДМИТРИЕВА Андрея Эдуардовича - солдата

ДОВГАНЯ Виктора Ивановича — солдата

ДРОГУ Владислава Юрьевича (посмертно) - солдата

ДУКАНИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - матроса

ДУНАЕВА Евгения Александровича - младшего сержанта

ЭВРИКОВА Валентина Андреевича (посмертно) - солдата

ЖАРКА Ивана Ивановича — солдата

ЖДАНЮКА Василия Васильевича - солдата

ЖУРАВЛЕВА Алексея Леонидовича — солдата

ЗАРВУ Юрия Алексеевича - старшего лейтенанта

ЗАЯЦ Олег Олег Константинович — солдат

ИВАНОВА Андрея Владимировича - солдата

ИЛЬЧЕНКО Дмитрия Витальевича - лейтенанта

КАРПОВА Александра Владимировича - сержанта

КОЧАНОВА Виктора Сергеевича — солдата

КИРГАЧА Сергея Юрьевича - старшего солдата

КОВАЛЕНКО Виктора Владимировича — солдата

КОВАЛЕНКО Степана Алексеевича — солдата

КОНОФОЛЬСКОГО Кирилла Андреевича - солдата

КОЧНЕВА Вадима Леонидовича — солдата

КРАВЧЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) — солдата

КРАСНИКОВА Сергея Михайловича - солдата

ХРУСТАЛЯ Андрея Николаевича (посмертно) — старшего сержанта

КРИШТОФА Григория Григорьевича — старшего солдата

КУРГАНСКОГО Максима Николаевича - старшего лейтенанта

КУРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ЛЕОНТЕНКО Владимира Сергеевича — младшего лейтенанта

ЛЕПКОВА Романа Ивановича - старшего солдата

ЛЮБАРСКОГО Вадима Викторовича — старшего солдата

МАЛИГОНА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата

МАЛОГО Александра Сергеевича - солдата

МАМЕДОВА Александра Натиговича - солдата

МАЩЕНКО Вадима Александровича — старшего солдата

МИХАЙЛОВА Михаила Владимировича - лейтенанта

МИЦАНА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата

МИЗЕНКО Андрея Александровича (посмертно) — солдата

МИХЕЕВА Сергея Иннокентьевича (посмертно) — солдата

МОЛЬЧЕНКО Андрея Михайловича — старшего сержанта

МОРОЗКИНА Дениса Александровича - солдата

МЯКОТИНА Вадима Павловича — главного сержанта

НАСТЕНКО Анастасию Владимировну – старшего солдата

Неугасимого Валерия Сергеевича — солдата

НИКИТИНА Дмитрия Витальевича - солдата

НИКОЛАЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - солдата

ОБОДИН Александр Анатольевич — младший лейтенант

АЛЕКСИЯ Валерия Сергеевича (посмертно) - матроса

ОМЕЛЬЧЕНКО Николая Александровича - майора

ОМЕЛЬЧЕНКО Сергея Андреевича — старшего солдата

ОНИЩЕНКО Андрея Николаевича — солдата

Осиповая Михаила Андреевича - капитана

ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (посмертно) — солдат

ПАЛАМАРЧУКА Юрия Тарасовича (посмертно) - лейтенанта

ПАНКУЛА Александра Николаевича - подполковника

ПИЛИПКА Ивана Андреевича (посмертно) — старшего матроса

ПИРОГОВА Александра Андреевича - старшего лейтенанта

ПЛАХОТИЧА Игоря Олеговича – старшего солдата

ПЛОХОЙ Сергея Владимировича — младшего сержанта

ПОНОМАРЕНКО Павла Викторовича (посмертно) — солдата

ПОСОХОВА Олега Евгеньевича - сержанта

ПТИЦА Тимофея Сергеевича — старшего лейтенанта

ПЯТИБРАТОВА Андрея Федоровича — солдата

РЕЗНИЧЕНКО Виталия Александровича — солдата

РОЖКОВА Павла Анатольевича (посмертно) – солдата

РОМАНОВА Сергея Андреевича - солдата

РОМАШКА Владислава Александровича (посмертно) – старшего матроса

РОШКАНЮКА Василия Васильевича (посмертно) – солдата

САЛЬМАНОВА Тимура Гальевича — солдата

САПРИЧЕВА Александра Витальевича — солдата

СВИНЦИЦКОГО Романа Сергеевича — солдата

СВЕТЛИЧНОГО Александра Ивановича — солдата

СЕМЕНЯКУ Сергея Юрьевича - солдата

СЕРГЕЙЧУКА Александра Юрьевича - солдата

СЫРОМЯТНИКОВА Андрея Владимировича – старшего солдата

СКЛЯРУКА Александра Игоревича (посмертно) - солдата

СОКОЛОВСКИЙ Ростислав Сергеевич (посмертно) — младший сержант

СОРОКАЛЕТОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

СОРОКИНА Владислава Руслановича — солдата

СОТНИКОВА Даниила Валерьевича - солдата

СУВОРОВА Дениса Максимовича — младшего сержанта

СУЩЕНКО Валентина Владимировича - штаб-сержанта

ТРЕТЬЯКОВА Александра Александровича - солдата

ФЕДЧИШИНА Арнольда Николаевича - солдата

Облако Максима Андреевича (посмертно) — старшего матроса

ЧУБУ Юрия Викторовича (посмертно) – солдата

ЧУМАКА Константина Сергеевича (посмертно) – солдата

ЧУМАЧЕНКО Романа Сергеевича (посмертно) – солдата

Шамрай Александра Ивановича — сержанта

ШЕВЧЕНКО Алексея Николаевича (посмертно) — старшего матроса

Янковского Вячеслава Викторовича — старшего сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

БУДКЕВИЧА Александра Михайловича - подполковника

ГОЛОЩАПОВА Александра Егоровича - майора

ЭМГРУНДТА Николая Викторовича (посмертно) - подполковника

МАЗЯРЧУКА Игоря Юрьевича - майора

МАШКИНА Юрия Алексеевича – старшего лейтенанта

МАШКОВА Владимира Георгиевича - майора

ОСАДЧЕСКОГО Александра Станиславовича - капитана

ПРИХОДЬКА Андрея Борисовича - майора

ПРОКОПЕНКО Виталия Юрьевича - старшего лейтенанта

РАДОЩЕНКО Сергея Владимировича — младшего сержанта

РАЗГОНА Константина Владимировича - подполковника

РАЗГОНА Олега Владимировича - полковника

РУДЕНКО Александра Юрьевича - подполковника

ШАПКИНА Виталия Михайловича - старшего лейтенанта

Наградить медалью "За военную службу Украины"

АНАНЬЕВА Алексея Юрьевича - старшего солдата

БАБАЕВА Валентина Викторовича — старшего солдата

БАЦУ Андрея Викторовича - капитана

БИЛЮРКУ Дмитрия Александровича - лейтенанта

БОБКОВА Евгения Николаевича – старшего сержанта

БОНДАРЕНКО Сергея Игоревича - капитана

БОНДАРЕНКО Алину Васильевну — младшего сержанта

БОЧКА Александра Станиславовича - старшего сержанта

ВЕТРА Дмитрия Андреевича - солдата

ВЛАСЕНКО Игоря Павловича — младшего сержанта

ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Николаевича – старшего солдата

Воробьева Александра Александровича — солдата

ГВОЗДЕВА Александра Алексеевича — солдата

ГИРЕНКО Николая Николаевича — солдата

ГЛУХОВА Владимира Витальевича - старшего солдата

ГЛУХОВА Олега Владимировича - солдата

ЛЕТСЯ Андрея Николаевича — старшего солдата

ГОНДУ Юрия Николаевича – младшего сержанта

ГОРОЖАНКИНА Вячеслава Юрьевича - младшего сержанта

ГРЕБЕНЮКА Максима Владимировича – младшего сержанта

ГРИНИКА Владимира Романовича - младшего лейтенанта

ДЕМЯНЧЕНКО Валерия Владимировича — солдата

ДИМИКА Вячеслава Александровича - капитана

ДОНСКОВА Олега Олеговича - солдата

ЕМЦА Александра Владимировича — солдата

ЕНУ Александра Михайловича - сержанта

ЕРЕМЕНКО Сергея Юрьевича — старшего лейтенанта

ЗЕЛЕНСКОГО Максима Валерьевича - мастер-сержанта

ЗУБА Руслана Вадимовича - младшего сержанта

ИВАНОВА Богдана Сергеевича - лейтенанта

Кавазьяна Виталия Артуровича — солдата

КАРАЧУНА Алексея Васильевича - лейтенанта

КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта

КОВАЛЕВА Алексея Валерьевича - солдата

КОЗАРЯ Вадима Владимировича - солдата

КОЗЯВИНА Юрия Николаевича - старшего солдата

КОЛОДЯЖНОГО Андрея Викторовича — сержанта

Колодцев Дмитрий Викторович — младший сержант

КОНДРАТЕНКО Александра Александровича - старшего солдата

КОРПОША Романа Николаевича - капитана

КРАСИЛОВА Владлена Яковлевича — солдата

Лапина Сергея Валентиновича — солдата

ЛЕВЧЕНКО Евгения Валерьевича — солдата

ЛИСЕНКО Василия Анатольевича — солдата

ЛИСЫ Олега Владимировича — младшего сержанта

ЛОПУХОВА Игоря Валерьевича - капитана

ЛУКАНА Романа Васильевича - старшего солдата

ЛУЧКУ Руслана Ярославовича - старшего сержанта

Маринкевич Вячеслав Русланович — старший лейтенант

МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича – младшего сержанта

МАШКАРУ Романа Васильевича - капитана

МЕЛЕШКОВА Алексея Геннадиевича – старшего солдата

МИРНОГО Александра Андреевича — старшего сержанта

МИРОШНИЧЕНКО Александра Алексеевича — младшего сержанта

МИХАЛЕВИЧА Евгения Анатольевича - солдата

НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича - солдата

НЕСТАРЕНКО Станислава Александровича — лейтенанта

ОНИЩЕНКО Андрея Александровича — младшего сержанта

ПАССКИЙ Юрий Сергеевич — старший сержант

ПЕЧЕРСКОГО Руслана Михайловича - старшего солдата

ПЕХОТА Ярослава Сергеевича — майора

ПОЛЕВОГО Михаила Сергеевича — солдата

ПОПОВАЯ Геннадия Викторовича — солдата

ПОПОВИЧА Валентина Александровича - старшину

ПЯТОПАЛА Романа Сергеевича — солдата

РАЧИНСКОГО Юрия Петровича - старшего солдата

РЕВАКУ Богдана Сергеевича - старшего лейтенанта

РЕВИНА Илью Александровича — солдата

РЯБЦЕВА Евгения Григорьевича — подполковника

САЛАЩЕНКО Александра Сергеевича - капитана

САЛЮКА Романа Витальевича - младшего лейтенанта

СИНИЛА Артема Витальевича — солдата

СКОРБАЧА Андрея Владимировича — младшего сержанта

СЛЕТУ Михаила Николаевича - младшего сержанта

СМАЛЯ Александра Евгеньевича - старшего солдата

СОШИНА Ростислава Николаевича - солдата

Стешенко Дмитрия Васильевича — солдата

СОСЕДЕНКО Николая Михайловича — солдата

ТАРАКАШЕВА Андрея Владимировича - капитана

ХОМУТОВСКИЙ Владислав Сергеевич — младший сержант

ЦАПЕНКО Владимира Александровича - полковника

ИЮНЯ Владимира Андреевича — старшего лейтенанта

ЧЕРКАШИНА Николая Николаевича — солдата

ЧЕРНОКНИЖНОГО Олега Ивановича - капитана

ШЕРСТЮКА Артема Павловича - солдата

ШИВА Вадима Анатольевича — солдата

ШИПОВСКОГО Александра Евгеньевича - подполковника

ШКУТА Александра Васильевича - подполковника

ШЕЛКОВОГО Игоря Анатольевича - старшего лейтенанта

ЩИРОВА Ивана Валерьевича — сержанта

Якимчука Александра Александровича — младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

СТЕПАНОВА Валерия Владимировича – сержанта.

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