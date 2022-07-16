Зеленский отметил наградами 242 украинских воина
15 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №498/2022, о награждении государственными наградами 242 защитника, из них 43 - посмертно
Об этом информируют на сайте президента Украины .
За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- АСПИДОВА Алексея Юрьевича - старшего лейтенанта
- БЕЗЗУБОВА Дмитрия Викторовича - старшего лейтенанта медицинской службы
- УСА Сергея Витальевича - капитана
- ГОРСКОГО Никиту Витальевича - лейтенанта
- КОТОВА Виталия Вячеславовича - капитана
- МЕЛЬНИЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - капитана
- ПАСТУХА Сергея Ивановича - капитана
- ПОТУПЧИКА Дмитрия Сергеевича - старшего лейтенанта
- РЕШЕТАРЯ Артура Викторовича - майора
- РЫБАЛКА Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта
- ТАРАСЕНКО Михаила Михайловича - лейтенанта
- ТКАЧЕВА Михаила Ивановича — подполковника
- ТКАЧУКА Валентина Ивановича - майора
- ФЕЛОНЕНКО Дмитрия Валентиновича — младшего лейтенанта
- ХАНЯ Петра Сергеевича - майора
- ЧАЙКУ Владимира Владимировича - капитана
- ЧЕРКЕВИЧА Виталия Андреевича - подполковника
Наградить орденом "За мужество" ІІ степени
- ДАВИДЕНКО Владимира Игоревича (посмертно) – старшего матроса
- КУТУРГА Вадима Анатольевича (посмертно) - матроса
- МАРЬЯНЕНКО Сергея Витальевича (посмертно) — матроса
- ОРЖИЕВСКИЙ Николай Владимирович (посмертно) — старший матрос
- РУЧКИНА Александра Андреевича - солдата
- СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) – старшего матроса
- ТАНАСОВА Сергея Ивановича - лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
- АГАФОНОВА Вячеслава Николаевича – капитана
- АНТОНОВА Алексея Вячеславовича – младшего сержанта
- АШТРАФЬЯНА Станислава Ивановича — солдата
- БИЛАНА Сергея Александровича (посмертно) – солдата
- БИЛИЧЕНКО Максима Олеговича — младшего сержанта
- ДРАКА Александра Александровича — старшего солдата
- БОЛЕДЮКА Николая Мирославовича — младшего сержанта
- БОРТНИКА Юрия Владимировича – старшего лейтенанта
- БУРИКА Станислава Александровича - солдата
- ВАСИЛЬЕВА Василия Васильевича (посмертно) - солдата
- ВАСИЛЬЕВА Евгения Николаевича — солдата
- МЕДВЕДЯ Александра Николаевича - капитана
- Веремейчук Дмитрий Сергеевич — солдат
- ВЕРЕМЕЯ Тараса Владимировича (посмертно) — солдата
- ВЕРПЕКУ Сергея Сергеевича (посмертно) — старшего солдата
- ВНУКОВА Романа Александровича (посмертно) – солдата
- ГЕНА Семена Наумовича - младшего сержанта
- ГЕРАСИМЕНКО Ивана Николаевича — солдата
- ГЕТЬМАНА Сергея Владимировича (посмертно) — младшего сержанта
- ДАВИДЕНКО Игоря Анатольевича (посмертно) – главного сержанта
- ДЕМИДОВА Артема Вадимовича - солдата
- ДЕДИКУ Сергея Викторовича (посмертно) — старшего сержанта
- ДЕМАКОВА Павла Игоревича (посмертно) — сержанта
- ДМИТРИЕВА Андрея Эдуардовича - солдата
- ДОВГАНЯ Виктора Ивановича — солдата
- ДРОГУ Владислава Юрьевича (посмертно) - солдата
- ДУКАНИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - матроса
- ДУНАЕВА Евгения Александровича - младшего сержанта
- ЭВРИКОВА Валентина Андреевича (посмертно) - солдата
- ЖАРКА Ивана Ивановича — солдата
- ЖДАНЮКА Василия Васильевича - солдата
- ЖУРАВЛЕВА Алексея Леонидовича — солдата
- ЗАРВУ Юрия Алексеевича - старшего лейтенанта
- ЗАЯЦ Олег Олег Константинович — солдат
- ИВАНОВА Андрея Владимировича - солдата
- ИЛЬЧЕНКО Дмитрия Витальевича - лейтенанта
- КАРПОВА Александра Владимировича - сержанта
- КОЧАНОВА Виктора Сергеевича — солдата
- КИРГАЧА Сергея Юрьевича - старшего солдата
- КОВАЛЕНКО Виктора Владимировича — солдата
- КОВАЛЕНКО Степана Алексеевича — солдата
- КОНОФОЛЬСКОГО Кирилла Андреевича - солдата
- КОЧНЕВА Вадима Леонидовича — солдата
- КРАВЧЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) — солдата
- КРАСНИКОВА Сергея Михайловича - солдата
- ХРУСТАЛЯ Андрея Николаевича (посмертно) — старшего сержанта
- КРИШТОФА Григория Григорьевича — старшего солдата
- КУРГАНСКОГО Максима Николаевича - старшего лейтенанта
- КУРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ЛЕОНТЕНКО Владимира Сергеевича — младшего лейтенанта
- ЛЕПКОВА Романа Ивановича - старшего солдата
- ЛЮБАРСКОГО Вадима Викторовича — старшего солдата
- МАЛИГОНА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата
- МАЛОГО Александра Сергеевича - солдата
- МАМЕДОВА Александра Натиговича - солдата
- МАЩЕНКО Вадима Александровича — старшего солдата
- МИХАЙЛОВА Михаила Владимировича - лейтенанта
- МИЦАНА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- МИЗЕНКО Андрея Александровича (посмертно) — солдата
- МИХЕЕВА Сергея Иннокентьевича (посмертно) — солдата
- МОЛЬЧЕНКО Андрея Михайловича — старшего сержанта
- МОРОЗКИНА Дениса Александровича - солдата
- МЯКОТИНА Вадима Павловича — главного сержанта
- НАСТЕНКО Анастасию Владимировну – старшего солдата
- Неугасимого Валерия Сергеевича — солдата
- НИКИТИНА Дмитрия Витальевича - солдата
- НИКОЛАЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - солдата
- ОБОДИН Александр Анатольевич — младший лейтенант
- АЛЕКСИЯ Валерия Сергеевича (посмертно) - матроса
- ОМЕЛЬЧЕНКО Николая Александровича - майора
- ОМЕЛЬЧЕНКО Сергея Андреевича — старшего солдата
- ОНИЩЕНКО Андрея Николаевича — солдата
- Осиповая Михаила Андреевича - капитана
- ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (посмертно) — солдат
- ПАЛАМАРЧУКА Юрия Тарасовича (посмертно) - лейтенанта
- ПАНКУЛА Александра Николаевича - подполковника
- ПИЛИПКА Ивана Андреевича (посмертно) — старшего матроса
- ПИРОГОВА Александра Андреевича - старшего лейтенанта
- ПЛАХОТИЧА Игоря Олеговича – старшего солдата
- ПЛОХОЙ Сергея Владимировича — младшего сержанта
- ПОНОМАРЕНКО Павла Викторовича (посмертно) — солдата
- ПОСОХОВА Олега Евгеньевича - сержанта
- ПТИЦА Тимофея Сергеевича — старшего лейтенанта
- ПЯТИБРАТОВА Андрея Федоровича — солдата
- РЕЗНИЧЕНКО Виталия Александровича — солдата
- РОЖКОВА Павла Анатольевича (посмертно) – солдата
- РОМАНОВА Сергея Андреевича - солдата
- РОМАШКА Владислава Александровича (посмертно) – старшего матроса
- РОШКАНЮКА Василия Васильевича (посмертно) – солдата
- САЛЬМАНОВА Тимура Гальевича — солдата
- САПРИЧЕВА Александра Витальевича — солдата
- СВИНЦИЦКОГО Романа Сергеевича — солдата
- СВЕТЛИЧНОГО Александра Ивановича — солдата
- СЕМЕНЯКУ Сергея Юрьевича - солдата
- СЕРГЕЙЧУКА Александра Юрьевича - солдата
- СЫРОМЯТНИКОВА Андрея Владимировича – старшего солдата
- СКЛЯРУКА Александра Игоревича (посмертно) - солдата
- СОКОЛОВСКИЙ Ростислав Сергеевич (посмертно) — младший сержант
- СОРОКАЛЕТОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- СОРОКИНА Владислава Руслановича — солдата
- СОТНИКОВА Даниила Валерьевича - солдата
- СУВОРОВА Дениса Максимовича — младшего сержанта
- СУЩЕНКО Валентина Владимировича - штаб-сержанта
- ТРЕТЬЯКОВА Александра Александровича - солдата
- ФЕДЧИШИНА Арнольда Николаевича - солдата
- Облако Максима Андреевича (посмертно) — старшего матроса
- ЧУБУ Юрия Викторовича (посмертно) – солдата
- ЧУМАКА Константина Сергеевича (посмертно) – солдата
- ЧУМАЧЕНКО Романа Сергеевича (посмертно) – солдата
- Шамрай Александра Ивановича — сержанта
- ШЕВЧЕНКО Алексея Николаевича (посмертно) — старшего матроса
- Янковского Вячеслава Викторовича — старшего сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- БУДКЕВИЧА Александра Михайловича - подполковника
- ГОЛОЩАПОВА Александра Егоровича - майора
- ЭМГРУНДТА Николая Викторовича (посмертно) - подполковника
- МАЗЯРЧУКА Игоря Юрьевича - майора
- МАШКИНА Юрия Алексеевича – старшего лейтенанта
- МАШКОВА Владимира Георгиевича - майора
- ОСАДЧЕСКОГО Александра Станиславовича - капитана
- ПРИХОДЬКА Андрея Борисовича - майора
- ПРОКОПЕНКО Виталия Юрьевича - старшего лейтенанта
- РАДОЩЕНКО Сергея Владимировича — младшего сержанта
- РАЗГОНА Константина Владимировича - подполковника
- РАЗГОНА Олега Владимировича - полковника
- РУДЕНКО Александра Юрьевича - подполковника
- ШАПКИНА Виталия Михайловича - старшего лейтенанта
Наградить медалью "За военную службу Украины"
- АНАНЬЕВА Алексея Юрьевича - старшего солдата
- БАБАЕВА Валентина Викторовича — старшего солдата
- БАЦУ Андрея Викторовича - капитана
- БИЛЮРКУ Дмитрия Александровича - лейтенанта
- БОБКОВА Евгения Николаевича – старшего сержанта
- БОНДАРЕНКО Сергея Игоревича - капитана
- БОНДАРЕНКО Алину Васильевну — младшего сержанта
- БОЧКА Александра Станиславовича - старшего сержанта
- ВЕТРА Дмитрия Андреевича - солдата
- ВЛАСЕНКО Игоря Павловича — младшего сержанта
- ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Николаевича – старшего солдата
- Воробьева Александра Александровича — солдата
- ГВОЗДЕВА Александра Алексеевича — солдата
- ГИРЕНКО Николая Николаевича — солдата
- ГЛУХОВА Владимира Витальевича - старшего солдата
- ГЛУХОВА Олега Владимировича - солдата
- ЛЕТСЯ Андрея Николаевича — старшего солдата
- ГОНДУ Юрия Николаевича – младшего сержанта
- ГОРОЖАНКИНА Вячеслава Юрьевича - младшего сержанта
- ГРЕБЕНЮКА Максима Владимировича – младшего сержанта
- ГРИНИКА Владимира Романовича - младшего лейтенанта
- ДЕМЯНЧЕНКО Валерия Владимировича — солдата
- ДИМИКА Вячеслава Александровича - капитана
- ДОНСКОВА Олега Олеговича - солдата
- ЕМЦА Александра Владимировича — солдата
- ЕНУ Александра Михайловича - сержанта
- ЕРЕМЕНКО Сергея Юрьевича — старшего лейтенанта
- ЗЕЛЕНСКОГО Максима Валерьевича - мастер-сержанта
- ЗУБА Руслана Вадимовича - младшего сержанта
- ИВАНОВА Богдана Сергеевича - лейтенанта
- Кавазьяна Виталия Артуровича — солдата
- КАРАЧУНА Алексея Васильевича - лейтенанта
- КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта
- КОВАЛЕВА Алексея Валерьевича - солдата
- КОЗАРЯ Вадима Владимировича - солдата
- КОЗЯВИНА Юрия Николаевича - старшего солдата
- КОЛОДЯЖНОГО Андрея Викторовича — сержанта
- Колодцев Дмитрий Викторович — младший сержант
- КОНДРАТЕНКО Александра Александровича - старшего солдата
- КОРПОША Романа Николаевича - капитана
- КРАСИЛОВА Владлена Яковлевича — солдата
- Лапина Сергея Валентиновича — солдата
- ЛЕВЧЕНКО Евгения Валерьевича — солдата
- ЛИСЕНКО Василия Анатольевича — солдата
- ЛИСЫ Олега Владимировича — младшего сержанта
- ЛОПУХОВА Игоря Валерьевича - капитана
- ЛУКАНА Романа Васильевича - старшего солдата
- ЛУЧКУ Руслана Ярославовича - старшего сержанта
- Маринкевич Вячеслав Русланович — старший лейтенант
- МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича – младшего сержанта
- МАШКАРУ Романа Васильевича - капитана
- МЕЛЕШКОВА Алексея Геннадиевича – старшего солдата
- МИРНОГО Александра Андреевича — старшего сержанта
- МИРОШНИЧЕНКО Александра Алексеевича — младшего сержанта
- МИХАЛЕВИЧА Евгения Анатольевича - солдата
- НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича - солдата
- НЕСТАРЕНКО Станислава Александровича — лейтенанта
- ОНИЩЕНКО Андрея Александровича — младшего сержанта
- ПАССКИЙ Юрий Сергеевич — старший сержант
- ПЕЧЕРСКОГО Руслана Михайловича - старшего солдата
- ПЕХОТА Ярослава Сергеевича — майора
- ПОЛЕВОГО Михаила Сергеевича — солдата
- ПОПОВАЯ Геннадия Викторовича — солдата
- ПОПОВИЧА Валентина Александровича - старшину
- ПЯТОПАЛА Романа Сергеевича — солдата
- РАЧИНСКОГО Юрия Петровича - старшего солдата
- РЕВАКУ Богдана Сергеевича - старшего лейтенанта
- РЕВИНА Илью Александровича — солдата
- РЯБЦЕВА Евгения Григорьевича — подполковника
- САЛАЩЕНКО Александра Сергеевича - капитана
- САЛЮКА Романа Витальевича - младшего лейтенанта
- СИНИЛА Артема Витальевича — солдата
- СКОРБАЧА Андрея Владимировича — младшего сержанта
- СЛЕТУ Михаила Николаевича - младшего сержанта
- СМАЛЯ Александра Евгеньевича - старшего солдата
- СОШИНА Ростислава Николаевича - солдата
- Стешенко Дмитрия Васильевича — солдата
- СОСЕДЕНКО Николая Михайловича — солдата
- ТАРАКАШЕВА Андрея Владимировича - капитана
- ХОМУТОВСКИЙ Владислав Сергеевич — младший сержант
- ЦАПЕНКО Владимира Александровича - полковника
- ИЮНЯ Владимира Андреевича — старшего лейтенанта
- ЧЕРКАШИНА Николая Николаевича — солдата
- ЧЕРНОКНИЖНОГО Олега Ивановича - капитана
- ШЕРСТЮКА Артема Павловича - солдата
- ШИВА Вадима Анатольевича — солдата
- ШИПОВСКОГО Александра Евгеньевича - подполковника
- ШКУТА Александра Васильевича - подполковника
- ШЕЛКОВОГО Игоря Анатольевича - старшего лейтенанта
- ЩИРОВА Ивана Валерьевича — сержанта
- Якимчука Александра Александровича — младшего сержанта
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
- СТЕПАНОВА Валерия Владимировича – сержанта.
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