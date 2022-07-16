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Зеленский отметил наградами 242 украинских воина

16 июля, 2022 суббота
09:17
война с Россией

15 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №498/2022, о награждении государственными наградами 242 защитника, из них 43 - посмертно

Об этом информируют на сайте президента Украины .

За личное мужество и самоотверженность, проявленную во время защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также верность военной присяге. Владимир Зеленский постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • АСПИДОВА Алексея Юрьевича - старшего лейтенанта
  • БЕЗЗУБОВА Дмитрия Викторовича - старшего лейтенанта медицинской службы
  • УСА Сергея Витальевича - капитана
  • ГОРСКОГО Никиту Витальевича - лейтенанта
  • КОТОВА Виталия Вячеславовича - капитана
  • МЕЛЬНИЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - капитана
  • ПАСТУХА Сергея Ивановича - капитана
  • ПОТУПЧИКА Дмитрия Сергеевича - старшего лейтенанта
  • РЕШЕТАРЯ Артура Викторовича - майора
  • РЫБАЛКА Ивана Сергеевича — старшего лейтенанта
  • ТАРАСЕНКО Михаила Михайловича - лейтенанта
  • ТКАЧЕВА Михаила Ивановича — подполковника
  • ТКАЧУКА Валентина Ивановича - майора
  • ФЕЛОНЕНКО Дмитрия Валентиновича — младшего лейтенанта
  • ХАНЯ Петра Сергеевича - майора
  • ЧАЙКУ Владимира Владимировича - капитана
  • ЧЕРКЕВИЧА Виталия Андреевича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" ІІ степени

  • ДАВИДЕНКО Владимира Игоревича (посмертно) – старшего матроса
  • КУТУРГА Вадима Анатольевича (посмертно) - матроса
  • МАРЬЯНЕНКО Сергея Витальевича (посмертно) — матроса
  • ОРЖИЕВСКИЙ Николай Владимирович (посмертно) — старший матрос
  • РУЧКИНА Александра Андреевича - солдата
  • СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) – старшего матроса
  • ТАНАСОВА Сергея Ивановича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • АГАФОНОВА Вячеслава Николаевича – капитана
  • АНТОНОВА Алексея Вячеславовича – младшего сержанта
  • АШТРАФЬЯНА Станислава Ивановича — солдата
  • БИЛАНА Сергея Александровича (посмертно) – солдата
  • БИЛИЧЕНКО Максима Олеговича — младшего сержанта
  • ДРАКА Александра Александровича — старшего солдата
  • БОЛЕДЮКА Николая Мирославовича — младшего сержанта
  • БОРТНИКА Юрия Владимировича – старшего лейтенанта
  • БУРИКА Станислава Александровича - солдата
  • ВАСИЛЬЕВА Василия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ВАСИЛЬЕВА Евгения Николаевича — солдата
  • МЕДВЕДЯ Александра Николаевича - капитана
  • Веремейчук Дмитрий Сергеевич — солдат
  • ВЕРЕМЕЯ Тараса Владимировича (посмертно) — солдата
  • ВЕРПЕКУ Сергея Сергеевича (посмертно) — старшего солдата
  • ВНУКОВА Романа Александровича (посмертно) – солдата
  • ГЕНА Семена Наумовича - младшего сержанта
  • ГЕРАСИМЕНКО Ивана Николаевича — солдата
  • ГЕТЬМАНА Сергея Владимировича (посмертно) — младшего сержанта
  • ДАВИДЕНКО Игоря Анатольевича (посмертно) – главного сержанта
  • ДЕМИДОВА Артема Вадимовича - солдата
  • ДЕДИКУ Сергея Викторовича (посмертно) — старшего сержанта
  • ДЕМАКОВА Павла Игоревича (посмертно) — сержанта
  • ДМИТРИЕВА Андрея Эдуардовича - солдата
  • ДОВГАНЯ Виктора Ивановича — солдата
  • ДРОГУ Владислава Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ДУКАНИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - матроса
  • ДУНАЕВА Евгения Александровича - младшего сержанта
  • ЭВРИКОВА Валентина Андреевича (посмертно) - солдата
  • ЖАРКА Ивана Ивановича — солдата
  • ЖДАНЮКА Василия Васильевича - солдата
  • ЖУРАВЛЕВА Алексея Леонидовича — солдата
  • ЗАРВУ Юрия Алексеевича - старшего лейтенанта
  • ЗАЯЦ Олег Олег Константинович — солдат
  • ИВАНОВА Андрея Владимировича - солдата
  • ИЛЬЧЕНКО Дмитрия Витальевича - лейтенанта
  • КАРПОВА Александра Владимировича - сержанта
  • КОЧАНОВА Виктора Сергеевича — солдата
  • КИРГАЧА Сергея Юрьевича - старшего солдата
  • КОВАЛЕНКО Виктора Владимировича — солдата
  • КОВАЛЕНКО Степана Алексеевича — солдата
  • КОНОФОЛЬСКОГО Кирилла Андреевича - солдата
  • КОЧНЕВА Вадима Леонидовича — солдата
  • КРАВЧЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) — солдата
  • КРАСНИКОВА Сергея Михайловича - солдата
  • ХРУСТАЛЯ Андрея Николаевича (посмертно) — старшего сержанта
  • КРИШТОФА Григория Григорьевича — старшего солдата
  • КУРГАНСКОГО Максима Николаевича - старшего лейтенанта
  • КУРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ЛЕОНТЕНКО Владимира Сергеевича — младшего лейтенанта
  • ЛЕПКОВА Романа Ивановича - старшего солдата
  • ЛЮБАРСКОГО Вадима Викторовича — старшего солдата
  • МАЛИГОНА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата
  • МАЛОГО Александра Сергеевича - солдата
  • МАМЕДОВА Александра Натиговича - солдата
  • МАЩЕНКО Вадима Александровича — старшего солдата
  • МИХАЙЛОВА Михаила Владимировича - лейтенанта
  • МИЦАНА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • МИЗЕНКО Андрея Александровича (посмертно) — солдата
  • МИХЕЕВА Сергея Иннокентьевича (посмертно) — солдата
  • МОЛЬЧЕНКО Андрея Михайловича — старшего сержанта
  • МОРОЗКИНА Дениса Александровича - солдата
  • МЯКОТИНА Вадима Павловича — главного сержанта
  • НАСТЕНКО Анастасию Владимировну – старшего солдата
  • Неугасимого Валерия Сергеевича — солдата
  • НИКИТИНА Дмитрия Витальевича - солдата
  • НИКОЛАЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - солдата
  • ОБОДИН Александр Анатольевич — младший лейтенант
  • АЛЕКСИЯ Валерия Сергеевича (посмертно) - матроса
  • ОМЕЛЬЧЕНКО Николая Александровича - майора
  • ОМЕЛЬЧЕНКО Сергея Андреевича — старшего солдата
  • ОНИЩЕНКО Андрея Николаевича — солдата
  • Осиповая Михаила Андреевича - капитана
  • ОСТРОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (посмертно) — солдат
  • ПАЛАМАРЧУКА Юрия Тарасовича (посмертно) - лейтенанта
  • ПАНКУЛА Александра Николаевича - подполковника
  • ПИЛИПКА Ивана Андреевича (посмертно) — старшего матроса
  • ПИРОГОВА Александра Андреевича - старшего лейтенанта
  • ПЛАХОТИЧА Игоря Олеговича – старшего солдата
  • ПЛОХОЙ Сергея Владимировича — младшего сержанта
  • ПОНОМАРЕНКО Павла Викторовича (посмертно) — солдата
  • ПОСОХОВА Олега Евгеньевича - сержанта
  • ПТИЦА Тимофея Сергеевича — старшего лейтенанта
  • ПЯТИБРАТОВА Андрея Федоровича — солдата
  • РЕЗНИЧЕНКО Виталия Александровича — солдата
  • РОЖКОВА Павла Анатольевича (посмертно) – солдата
  • РОМАНОВА Сергея Андреевича - солдата
  • РОМАШКА Владислава Александровича (посмертно) – старшего матроса
  • РОШКАНЮКА Василия Васильевича (посмертно) – солдата
  • САЛЬМАНОВА Тимура Гальевича — солдата
  • САПРИЧЕВА Александра Витальевича — солдата
  • СВИНЦИЦКОГО Романа Сергеевича — солдата
  • СВЕТЛИЧНОГО Александра Ивановича — солдата
  • СЕМЕНЯКУ Сергея Юрьевича - солдата
  • СЕРГЕЙЧУКА Александра Юрьевича - солдата
  • СЫРОМЯТНИКОВА Андрея Владимировича – старшего солдата
  • СКЛЯРУКА Александра Игоревича (посмертно) - солдата
  • СОКОЛОВСКИЙ Ростислав Сергеевич (посмертно) — младший сержант
  • СОРОКАЛЕТОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • СОРОКИНА Владислава Руслановича — солдата
  • СОТНИКОВА Даниила Валерьевича - солдата
  • СУВОРОВА Дениса Максимовича — младшего сержанта
  • СУЩЕНКО Валентина Владимировича - штаб-сержанта
  • ТРЕТЬЯКОВА Александра Александровича - солдата
  • ФЕДЧИШИНА Арнольда Николаевича - солдата
  • Облако Максима Андреевича (посмертно) — старшего матроса
  • ЧУБУ Юрия Викторовича (посмертно) – солдата
  • ЧУМАКА Константина Сергеевича (посмертно) – солдата
  • ЧУМАЧЕНКО Романа Сергеевича (посмертно) – солдата
  • Шамрай Александра Ивановича — сержанта
  • ШЕВЧЕНКО Алексея Николаевича (посмертно) — старшего матроса
  • Янковского Вячеслава Викторовича — старшего сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • БУДКЕВИЧА Александра Михайловича - подполковника
  • ГОЛОЩАПОВА Александра Егоровича - майора
  • ЭМГРУНДТА Николая Викторовича (посмертно) - подполковника
  • МАЗЯРЧУКА Игоря Юрьевича - майора
  • МАШКИНА Юрия Алексеевича – старшего лейтенанта
  • МАШКОВА Владимира Георгиевича - майора
  • ОСАДЧЕСКОГО Александра Станиславовича - капитана
  • ПРИХОДЬКА Андрея Борисовича - майора
  • ПРОКОПЕНКО Виталия Юрьевича - старшего лейтенанта
  • РАДОЩЕНКО Сергея Владимировича — младшего сержанта
  • РАЗГОНА Константина Владимировича - подполковника
  • РАЗГОНА Олега Владимировича - полковника
  • РУДЕНКО Александра Юрьевича - подполковника
  • ШАПКИНА Виталия Михайловича - старшего лейтенанта

Наградить медалью "За военную службу Украины"

  • АНАНЬЕВА Алексея Юрьевича - старшего солдата
  • БАБАЕВА Валентина Викторовича — старшего солдата
  • БАЦУ Андрея Викторовича - капитана
  • БИЛЮРКУ Дмитрия Александровича - лейтенанта
  • БОБКОВА Евгения Николаевича – старшего сержанта
  • БОНДАРЕНКО Сергея Игоревича - капитана
  • БОНДАРЕНКО Алину Васильевну — младшего сержанта
  • БОЧКА Александра Станиславовича - старшего сержанта
  • ВЕТРА Дмитрия Андреевича - солдата
  • ВЛАСЕНКО Игоря Павловича — младшего сержанта
  • ВОЙЦЕХОВСКОГО Александра Николаевича – старшего солдата
  • Воробьева Александра Александровича — солдата
  • ГВОЗДЕВА Александра Алексеевича — солдата
  • ГИРЕНКО Николая Николаевича — солдата
  • ГЛУХОВА Владимира Витальевича - старшего солдата
  • ГЛУХОВА Олега Владимировича - солдата
  • ЛЕТСЯ Андрея Николаевича — старшего солдата
  • ГОНДУ Юрия Николаевича – младшего сержанта
  • ГОРОЖАНКИНА Вячеслава Юрьевича - младшего сержанта
  • ГРЕБЕНЮКА Максима Владимировича – младшего сержанта
  • ГРИНИКА Владимира Романовича - младшего лейтенанта
  • ДЕМЯНЧЕНКО Валерия Владимировича — солдата
  • ДИМИКА Вячеслава Александровича - капитана
  • ДОНСКОВА Олега Олеговича - солдата
  • ЕМЦА Александра Владимировича — солдата
  • ЕНУ Александра Михайловича - сержанта
  • ЕРЕМЕНКО Сергея Юрьевича — старшего лейтенанта
  • ЗЕЛЕНСКОГО Максима Валерьевича - мастер-сержанта
  • ЗУБА Руслана Вадимовича - младшего сержанта
  • ИВАНОВА Богдана Сергеевича - лейтенанта
  • Кавазьяна Виталия Артуровича — солдата
  • КАРАЧУНА Алексея Васильевича - лейтенанта
  • КОВАЛЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта
  • КОВАЛЕВА Алексея Валерьевича - солдата
  • КОЗАРЯ Вадима Владимировича - солдата
  • КОЗЯВИНА Юрия Николаевича - старшего солдата
  • КОЛОДЯЖНОГО Андрея Викторовича — сержанта
  • Колодцев Дмитрий Викторович — младший сержант
  • КОНДРАТЕНКО Александра Александровича - старшего солдата
  • КОРПОША Романа Николаевича - капитана
  • КРАСИЛОВА Владлена Яковлевича — солдата
  • Лапина Сергея Валентиновича — солдата
  • ЛЕВЧЕНКО Евгения Валерьевича — солдата
  • ЛИСЕНКО Василия Анатольевича — солдата
  • ЛИСЫ Олега Владимировича — младшего сержанта
  • ЛОПУХОВА Игоря Валерьевича - капитана
  • ЛУКАНА Романа Васильевича - старшего солдата
  • ЛУЧКУ Руслана Ярославовича - старшего сержанта
  • Маринкевич Вячеслав Русланович — старший лейтенант
  • МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича – младшего сержанта
  • МАШКАРУ Романа Васильевича - капитана
  • МЕЛЕШКОВА Алексея Геннадиевича – старшего солдата
  • МИРНОГО Александра Андреевича — старшего сержанта
  • МИРОШНИЧЕНКО Александра Алексеевича — младшего сержанта
  • МИХАЛЕВИЧА Евгения Анатольевича - солдата
  • НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича - солдата
  • НЕСТАРЕНКО Станислава Александровича — лейтенанта
  • ОНИЩЕНКО Андрея Александровича — младшего сержанта
  • ПАССКИЙ Юрий Сергеевич — старший сержант
  • ПЕЧЕРСКОГО Руслана Михайловича - старшего солдата
  • ПЕХОТА Ярослава Сергеевича — майора
  • ПОЛЕВОГО Михаила Сергеевича — солдата
  • ПОПОВАЯ Геннадия Викторовича — солдата
  • ПОПОВИЧА Валентина Александровича - старшину
  • ПЯТОПАЛА Романа Сергеевича — солдата
  • РАЧИНСКОГО Юрия Петровича - старшего солдата
  • РЕВАКУ Богдана Сергеевича - старшего лейтенанта
  • РЕВИНА Илью Александровича — солдата
  • РЯБЦЕВА Евгения Григорьевича — подполковника
  • САЛАЩЕНКО Александра Сергеевича - капитана
  • САЛЮКА Романа Витальевича - младшего лейтенанта
  • СИНИЛА Артема Витальевича — солдата
  • СКОРБАЧА Андрея Владимировича — младшего сержанта
  • СЛЕТУ Михаила Николаевича - младшего сержанта
  • СМАЛЯ Александра Евгеньевича - старшего солдата
  • СОШИНА Ростислава Николаевича - солдата
  • Стешенко Дмитрия Васильевича — солдата
  • СОСЕДЕНКО Николая Михайловича — солдата
  • ТАРАКАШЕВА Андрея Владимировича - капитана
  • ХОМУТОВСКИЙ Владислав Сергеевич — младший сержант
  • ЦАПЕНКО Владимира Александровича - полковника
  • ИЮНЯ Владимира Андреевича — старшего лейтенанта
  • ЧЕРКАШИНА Николая Николаевича — солдата
  • ЧЕРНОКНИЖНОГО Олега Ивановича - капитана
  • ШЕРСТЮКА Артема Павловича - солдата
  • ШИВА Вадима Анатольевича — солдата
  • ШИПОВСКОГО Александра Евгеньевича - подполковника
  • ШКУТА Александра Васильевича - подполковника
  • ШЕЛКОВОГО Игоря Анатольевича - старшего лейтенанта
  • ЩИРОВА Ивана Валерьевича — сержанта
  • Якимчука Александра Александровича — младшего сержанта

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

  • СТЕПАНОВА Валерия Владимировича – сержанта.

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военные силы Украины
Владимир Зеленский
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