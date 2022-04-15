Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном видеообращении.

"Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины. Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", - сказал президент.



Зеленский также отметил наградами 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно, а также двух служащих Госспецсвязи. "А также наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем", - добавил он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb