Зеленский отметил государственными наградами 42 украинских защитников
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 42 военных
Указ был обнародован на сайте президента Украины .
За мужество и самоотверженность награждены:
- Орденом Богдана Хмельницкого I степени:
ЛИСОВОГО Александра Васильевича — полковника
- Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени:
ЛЕВЕНЦА Ярослава Анатольевича — солдата
МАКСИМЧУКА Петра Николаевича — солдата
ТЕРТЫШНИКА Юрия Юрьевича — младшего лейтенанта
ШЕНДИБИЛА Виктора Владимировича - старшего лейтенанта
- Орденом "За мужество" ІІІ степени:
БИДЕНКО Сергея Александровича — солдата
БОНДАРЕНКО Тимофея Артемовича — солдата
БУЕРОВА Евгения Геннадьевича — солдата
БУТИВЧЕНКО Владислава Романовича — солдата
ВАРЕНИКА Артема Витальевича — солдата
ГУБСКОГО Александра Владимировича — солдата
ДЕНИСЕНКО Виктора Анатольевича — солдата
ДЗЮБУ Владимира Владимировича — солдата
ДОРОЖКИНА Дениса Валерьевича — солдата
ЕРМАКОВА Алексея Сергеевича — солдата
КИСЕЛЯ Евгения Владимировича — солдата
КОНОНЕНКО Анатолия Александровича — солдата
КОСЯКА Яна Юрьевича — солдата
КРАВЧИКА Олега Геннадьевича — солдата
ЛИННИКА Алексея Константиновича — солдата
ЛИХОЛИТА Андрея Андреевича — солдата
МАЛИЦКОГО Виталия Васильевича — солдата
МАСЛАКА Романа Константиновича — солдата
МАТВИЙЧУКА Андрея Владимировича — солдата
МИСЮКЕВИЧА Александра Владимировича — солдата
МОЛИДА Павла Владимировича — солдата
ОСТАПЧУКА Юрия Николаевича — солдата
САМОЙЛОВА Александра Александровича — солдата
СКИДАНА Виталия Сергеевича — младшего сержанта
ТЕЛЬНОГО Дмитрия Сергеевича — старшего солдата
ТИТОВА Виктора Александровича — солдата
ЧАГОВЦА Александра Сергеевича — солдата
ЧЕПЕЛЯ Владислава Анатольевича — солдата
ШЕВЧЕНКО Игоря Артемовича — солдата
ШЕМЕТОВА Георгия Вячеславовича — солдата
ШЕЯНА Анатолия Васильевича — солдата
ШОСТАЛЯ Евгения Андреевича — солдата
Шуева Дмитрия Юрьевича — солдата
- Орденом Даниила Галицкого:
КИЕНКО Ивана Юрьевича — старшего солдата
- Медалью "За спасенную жизнь":
КНЯЖИЩУ Антона Александровича — солдата
КРАВЦОВА Артура Михайловича — солдата
ЧЕРНИКА Александра Анатольевича — старшину.
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