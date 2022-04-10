Зеленский отметил госнаградами военных ВСУ, связистов и полицейских
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 18 защитников Украины
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
"Я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 защитников Украины - пятеро военнослужащих ВСУ, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации, десять полицейских", - отметил Зеленский.
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