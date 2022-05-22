Зеленский отметил госнаградами 194 военнослужащих ВСУ: "Военные отдают жизнь, чтобы все поколения могли жить свободно"

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

Зеленский подписал указ о награждении военных – 194 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами. Из них – 44 посмертно.

"Каждый и каждый должны всегда помнить об этих людях - тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно - с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям", - отметил президент.