Зеленский отметил госнаградами 194 военнослужащих ВСУ: "Военные отдают жизнь, чтобы все поколения могли жить свободно"
22 мая президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 194 украинских военных
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
Зеленский подписал указ о награждении военных – 194 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами. Из них – 44 посмертно.
"Каждый и каждый должны всегда помнить об этих людях - тех, кто отдает жизнь за Украину. Отдает, чтобы все поколения нашего народа могли жить свободно и выбирать самостоятельно - с кем дружить, кого уважать и какие ценности передавать своим детям", - отметил президент.
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