Зеленский отметил госнаградами 165 военных ВСУ и присвоил троим бойцам звание "Герой Украины"

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном пресс-службой в Telegram .

"Подписал сегодня указ о награждении наших героев – 165 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что 13 из них присвоены посмертно.

"Звание "Герой Украины" присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. Тем, кто проявил чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе", - подытожил президент.