Зеленский отметил госнаградами 165 военных ВСУ и присвоил троим бойцам звание "Герой Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием "Герой Украины" трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, опубликованном пресс-службой в Telegram .
"Подписал сегодня указ о награждении наших героев – 165 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами", - сказал Зеленский.
Он отметил, что 13 из них присвоены посмертно.
"Звание "Герой Украины" присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. Тем, кто проявил чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе", - подытожил президент.
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