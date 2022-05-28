Зеленский отметил более 200 защитников государственными наградами
Президент Владимир Зеленский 27 мая отметил государственными наградами более 200 украинских защитников
Об этом он сообщил во время вечернего обращения.
"Подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, четверо из них посмертно. А также 27 военнослужащих Главного управления разведки", - сообщил президент.
- Напомним, в обращении Зеленский подчеркивал , что Донбасс будет украинским.
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26 мая Зеленский на встрече со студентами Стэнфорда заявил о первоочередных потребностях Украины, а также подчеркнул, что они являются потребностями всего мира.
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