Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва на срочную службу
Об этом сообщает Офис президента .
Документ исключает статьи из указа от 2021 года, предусматривающие проведение призыва на срочную службу с октября по декабрь.
Кроме того, Зеленский отложил демобилизацию тех, кто имеет высшее образование и закончил срок военной службы.
Указ дополняет статью о демобилизации военных, имеющих степень магистра и отслуживших установленные сроки срочной службы, словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
- 12 апреля Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине.
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