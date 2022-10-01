Об этом сообщает Офис президента .

Документ исключает статьи из указа от 2021 года, предусматривающие проведение призыва на срочную службу с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский отложил демобилизацию тех, кто имеет высшее образование и закончил срок военной службы.

Указ дополняет статью о демобилизации военных, имеющих степень магистра и отслуживших установленные сроки срочной службы, словами "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

12 апреля Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине.

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