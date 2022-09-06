Зеленский открыл торги на Нью-Йоркской бирже, презентовал платформу для привлечения инвестиций Advantage Ukraine
Президент Украины на открытии Нью-Йоркской биржи представил платформу для потенциальных иностранных инвесторов
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В ведомстве говорят, что на Advantage Ukraine уже собрано более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики. Это часть крупной кампании Advantage Ukraine, которая была разработана компанией WPP.
В рамках кампании Advantage Ukraine создана специальная платформа, где собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях:
- оборонно-промышленный комплекс;
- металлургия и металлопереработка;
- энергетика;
- агропромышленный комплекс;
- деревообработка и изготовление мебели;
- инновационные технологии;
- логистика и инфраструктура;
- фармацевтика;
- природные ресурсы;
– промышленное производство.
Украина предлагает всем заинтересованным широкое инвестиционное меню потенциальных возможностей на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала его в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным.
Зарегистрировавшись на платформе с помощью нескольких кликов, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах от реализации проекта.
"Мы подберем лучшим компаниям мира отличные возможности для развития. Решительный бизнес, видящий потенциал в нашей стране, сможет помочь реализовать экономический потенциал Украины и одновременно превратить неиспользованные возможности в преимущества", - обратился к участникам круглого стола Владимир Зеленский во время своего выступления.
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