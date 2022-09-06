Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В ведомстве говорят, что на Advantage Ukraine уже собрано более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики. Это часть крупной кампании Advantage Ukraine, которая была разработана компанией WPP.

В рамках кампании Advantage Ukraine создана специальная платформа, где собраны инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях:

- оборонно-промышленный комплекс;

- металлургия и металлопереработка;

- энергетика;

- агропромышленный комплекс;

- деревообработка и изготовление мебели;

- инновационные технологии;

- логистика и инфраструктура;

- фармацевтика;

- природные ресурсы;

– промышленное производство.

Украина предлагает всем заинтересованным широкое инвестиционное меню потенциальных возможностей на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала его в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным.

Зарегистрировавшись на платформе с помощью нескольких кликов, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах от реализации проекта.

"Мы подберем лучшим компаниям мира отличные возможности для развития. Решительный бизнес, видящий потенциал в нашей стране, сможет помочь реализовать экономический потенциал Украины и одновременно превратить неиспользованные возможности в преимущества", - обратился к участникам круглого стола Владимир Зеленский во время своего выступления.

НБУ будет обеспечивать кассы других банков наличными иностранными валютами.

В августе украинцы зарегистрировали втрое меньше подержанных европейских автомобилей, чем за то же время в прошлом году

12 августа Bloomberg написал, что экономика России откатилась на 4 года назад из-за войны.

Верховная Рада вернула уплату пошлин и НДС при импорте товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля.

За июль государственный бюджет удалось наполнить дополнительными 1,72 млрд грн благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей.

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