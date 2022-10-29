Об этом сообщает Офис президента в telegram .

"Рады сообщить, что в мессенджере Viber начал работу канал президента Украины Владимира Зеленского. Присоединяйтесь, чтобы получать актуальные новости самым удобным для вас способом", - написали в Офисе президента.

Официальные каналы президента Украины работают также в социальных сетях facebook, twitter, telegram и instagram.

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