Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады-2022 в Китай
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не планирует посетить открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Никифорова, в календаре Зеленского нет визита в Китай.
"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", – сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 2 и 3 числа состоятся квалификационные соревнования по керлингу и хоккею, а 4 – церемония открытия.
- 31 января фигурист Иван Шмуратко сообщил журналистам, что наши спортсмены будут общаться на Олимпиаде-2022 в Пекине только на украинском или английском языке.
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