Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады-2022 в Китай

Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады-2022 в Китай

31 января, 2022 понедельник
18:24
Спорт

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не планирует посетить открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Никифорова, в календаре Зеленского нет визита в Китай.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", – сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 2 и 3 числа состоятся квалификационные соревнования по керлингу и хоккею, а 4 – церемония открытия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Сергей Никифоров
Читайте также:
Дмитро Ярош
29 января, 2022 суббота
Ярош к Зеленскому: Перед тем, как что-то провозглашать, думайте и не подыгрывайте российской агентуре
29 января, 2022 суббота
Новый лидер партии Меркель заявил, что Европа допустит ошибку, если отключит РФ от SWIFT
Путін
29 января, 2022 суббота
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.27
    Покупка 28.27
    Продажа 28.65
  • EUR
    Покупка 31.54
    Продажа 32.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
31 января
20:10
В Голосеевском районе Киева произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
20:00
На Полтавщине задержали двух депутатов, которые с угрозами требовали у женщины $39 тыс. за несуществующий долг
19:45
Совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС, - Беларусь на заседании Совбеза ООН
19:43
"Компромиссов быть не может": Украина в ООН заявила о неприемлемости силового шантажа РФ для принуждения выполнить незаконные требования и призвала к переговорам
19:03
Эксклюзив
Бизнес больше всего жалуется на действия налоговой, – бизнес-омбудсмен
19:01
Выключают электричество и не кормят: Денисова заявила об издевательствах над заключенными Макеевской колонии в ОРДО
19:00
"Динамо" разгромило "Лудогорец" в первом матче на втором сборе
18:59
Отмена ограничений на транзит грузовых вагонов и улучшение работы пунктов пропуска на границах: Украина и Польша приняли совместное заявление
18:47
Александр Лукашенко
Против Лукашенко подали иск в суд в Гааге с обвинением в геноциде
18:35
Китай ООН
Китай на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины: необходимо полностью реализовать Минские соглашения и рассмотреть вопросы, которыми озабочена РФ
18:29
ООН
"Приоритет – быстро достичь деэскалации": Франция предупредила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
18:25
"США нагнетают напряжение": РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину
18:22
Совбез ООН
"Сила – это не выход": Ирландия призвала РФ к деэскалации ситуации на украинских границах
18:04
Великобритания Совбез ООН
Великобритания на заседании Совбеза ООН по Украине: призываем РФ четко проговорить, что она будет соблюдать обязательства согласно уставу Организации
17:58
Инфографика
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
17:49
Дубль новичка принес "Шахтеру" победу над "Црвеною Звездой" в заключительном матче на сборах в Турции
17:48
ООС
Оккупанты дважды нарушили "тишину" в ООС: обстреляли Светлодарск и Пески, ранен гражданский
17:47
На зимовку в Антарктиду в этом году отправятся 15 полярников
17:42
россия баллистические ракеты
РФ направила в Беларусь баллистические ракеты и 5 тыс. военных, - постпред США при ООН
17:31
4G
Vodafone и Киевстар расширят покрытие 4G на дорогах международного значения в 2022 году
17:25
"Бенфика" выставила Яремчука на трансфер, он может перейти в "Эвертон" Мыколенко, - СМИ
17:25
Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля
17:21
Порошенко
Порошенко призвал Зеленского перестать жить сериалами: внутренние войны играют на руку врагу
17:21
пожар
Пожары на Луганщине в 2020 году: должностным лицам ГСЧС и управлению лесного хозяйства региона сообщили о подозрении
17:20
Эксклюзив
россия танк
Запад должен согласовать и опубликовать пакет санкций в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины, - политэксперт
17:16
фура граница
Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью
17:14
20-летний украинец из "Шахтера" перешел в клуб из Германии
16:59
Будь я президентом, послал бы все окружение клуба к чертям, - ключевой защитник "Барселоны"
16:50
Мацудо Кунинори
Япония готова предпринять решительные действия в случае вторжения России в Украину, - посол
16:49
На границе с оккупированным Крымом задержан украинец, перевозивший боеприпасы
16:47
Ирина Венедиктова
Венедиктова подписала подозрение нардепу-"слуге" Кузьминых
16:33
Эротический триллер "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет в украинский прокат 18 марта
16:28
Киберполиция разоблачила киевского студента, продававшего данные более 20 млн украинцев, ему грозит до 5 лет заключения
16:13
Глава МИД Польши заявил о признаках возможного увеличения военного присутствия России в Беларуси
16:06
Кристоф Гойсген
Будущий глава Мюнхенской конференции раскритиковал позицию немецкого правительства по поставке оружия Украине
16:06
фдму
Рада еще раз проголосует за отставку главы Фонда госимущества Сенниченко
16:03
До конца года может начаться финансирование проекта по покрытию интернетом железных дорог в Украине, - Федоров
16:03
"Эвертон" Мыколенко объявил имя нового главного тренера
16:02
книга
"еПоддержка": от старта программы больше всего денег украинцы потратили на книги
15:51
airpods
Apple получила патент на новую технологию: владельцы iPhone смогут разблокировать свои устройства с помощью уха
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV