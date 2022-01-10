"Зеленский отдает Порошенко пальму первого конкурента": Трегубов заявил, что действия ОПУ способствуют росту рейтинга пятого президента

Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы".



"Мне кажется, что сейчас все, что делает Зеленский – это главный шанс Порошенко на возобновление своего рейтинга и электорального веса. Я абсолютно убежден, что если бы Зеленский этого не делал, рейтинг Порошенко мог бы идти на убыль чисто технически, у него нет такого доступа к телеканалам, он не так часто появляется в повестке, у него есть имидж предшественника, пройденного этапа, а сейчас ему дарят время на телеканалах, пребывание в центре внимания, возможность высказаться и позиционирование себя как главного оппонента Зеленского", - заявил Трегубов.



По его мнению, Зеленский сам отдает Порошенко пальму своего первого конкурента.



"Все, что делается Офисом президента, оно диктуется абсолютно иррациональной фобией по Порошенко. Они его ненавидят и боятся, объективно больше, чем он заслуживает. Они настолько вжились в эту роль, настолько привыкли позиционировать себя антипорошенковски, что они из этой дихотомии выйти не могут и рассматривать кого-то другого своим оппонентом не могут. Они искренне верят, что вся страна его так же ненавидит, как и сам господин Зеленский", - подытожил Трегубов.

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