"Зеленский отдает Порошенко пальму первого конкурента": Трегубов заявил, что действия ОПУ способствуют росту рейтинга пятого президента
Политический деятель Виктор Трегубов считает, что Офис президента имеет фобию по отношению к Петру Порошенко
Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы".
"Мне кажется, что сейчас все, что делает Зеленский – это главный шанс Порошенко на возобновление своего рейтинга и электорального веса. Я абсолютно убежден, что если бы Зеленский этого не делал, рейтинг Порошенко мог бы идти на убыль чисто технически, у него нет такого доступа к телеканалам, он не так часто появляется в повестке, у него есть имидж предшественника, пройденного этапа, а сейчас ему дарят время на телеканалах, пребывание в центре внимания, возможность высказаться и позиционирование себя как главного оппонента Зеленского", - заявил Трегубов.
По его мнению, Зеленский сам отдает Порошенко пальму своего первого конкурента.
"Все, что делается Офисом президента, оно диктуется абсолютно иррациональной фобией по Порошенко. Они его ненавидят и боятся, объективно больше, чем он заслуживает. Они настолько вжились в эту роль, настолько привыкли позиционировать себя антипорошенковски, что они из этой дихотомии выйти не могут и рассматривать кого-то другого своим оппонентом не могут. Они искренне верят, что вся страна его так же ненавидит, как и сам господин Зеленский", - подытожил Трегубов.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
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