Зеленский: от голоса Паддингтона до мирового лидера – биография президента от Сергея Руденко

Историю сообщает The Guardian .

До 24 февраля Владимир Зеленский был малоизвестен за пределами Украины. Правда, он сыграл эпизодическую роль в расследовании об импичменте Дональда Трампа, когда оказалось, что бывший президент США пытался давить на нового президента Украины, чтобы тот оговорил сына Джо Байдена Хантера, якобы блокируя оказание военной помощи.

Но даже тогда он просто был очередным президентом Украины, не более узнаваемым для широких слоев населения, чем кто-либо из его пяти предшественников – вроде Виктора Януковича и Петра Порошенко. Однако, когда Владимир Путин принял решение полномасштабного вторжения в Украину, он вдруг стал глобальной политической фигурой, международным героем, современным Давидом, который противостоял жестокому российскому Голиафу.

Он кажется человеком без компромиссов. Ведь когда правительство США предложило ему эвакуироваться, он ответил: "Мне нужны боеприпасы, а не такси", хотя власти США отрицают подобный разговор. Он кажется решительным. Зеленский отдавал себе отчет, что для того, чтобы Украина могла защитить себя, ему нужно заручиться международной поддержкой как с помощью эмоциональных публичных обращений, так и с помощью сдержанной дипломатии.

Коллаж Эспрессо

Но кто он на самом деле, откуда он взялся и во что он верит? Украинцы уже знали его как комедийного актера, сыгравшего учителя истории средней школы в популярном сериале "Слуга народа". Видео одной из сцен, где он экспрессивно осуждает коррупцию, стало вирусным в сети. После потрясающего успеха сериала он неожиданно стал президентом Украины.

То, что он создал собственную политическую партию "Слуга народа", баллотировался на пост президента и одержал убедительную победу, походило на какую-то постмодерную шутку, в которой вымысел стал реальностью. Когда выяснилось, что он озвучил также медведя Паддингтона в украинской версии мультфильма, казалось, что сам Зеленский был гениальным комическим изобретением. Тем, кто способен противостоять России посредством новых средств пародийного театра.

Политический подъем Зеленского во многом обязан отчаянию, которое испытывали большинство украинцев относительно коррумпированной политической элиты.

Все равно остается вопрос: кто такой Зеленский и о чем он действительно? Ищущие объяснения "загадки Зеленского", будут разочарованы наспех составленной книгой "Зеленский без грима". Написанная украинским политическим комментатором Сергеем Руденко, это действительно не биография, а рассказ о трех годах его пребывания в должности.

Частично проблема состоит в том, что книга написана для украинской аудитории, людей, которые знают, кто такие Гарик Мартиросян и Елена Маляшенко. Восприятие частично усложняет манера написания, требующая осведомленности об украинской политической арене. Также она полна сплетен и иногда язвительна.

В нем мы узнаем, что Зеленский вырос в промышленном городе Кривой Рог, проведя свои ранние годы в маленьком монгольском городке Эрденет, где его отец руководил горно-обогатительным комбинатом. Его очень любили в школе. Послушав отца, он изучал право в университете, но после выпуска создал со школьными друзьями импровизационную команду "Квартал 95".

Сергей Руденко кратко описывает жизнь Зеленского, формируя только общее представление о нем. Однако очевидно, что политический подъем Зеленского во многом обязан отчаянию, которое испытывали большинство украинцев относительно коррумпированной политической элиты. Президенты сменяли друг друга. Но, независимо от того, были они пророссийскими или антироссийскими, все они, как правило, финансировались олигархами и прислушивались к влиятельным кругам. Несмотря на то, что Зеленский заявляет о собственной непричастности к нарушению статуса-кво, частично своим успехом он обязан Игорю Коломойскому, украинско-кипрско-израильскому миллиардеру, владеющему телеканалом 1+1 и поддерживающему президентскую кампанию Зеленского. Коломойскому, отрицающему любые свои правонарушения и запретившему въезд в США из-за подозрения в коррупции.

Зеленский окружен собственной группой друзей, один из которых, бывший министр экономики, рассказал группе журналистов, как президент "находился как в тумане", когда речь шла об экономических вопросах. Также говорят, что Зеленский в свое время презирал украинских протестующих на Донбассе.

Итак, исходя из этого – преимущественно положительного – портрета, Зеленский не является безупречным образцом западных фантазий. Но он и не должен быть таковым. Украине сейчас нужен лидер, который может объединить нацию, олицетворить ее борьбу, мотивировать и мобилизовать людей для того, чтобы отразить варварскую атаку путинского режима. Режима, который видит нацистов везде, но действительно сам стал примером новейшего фашизма, которого Европа не видела со времен генерала Франко. На самом деле не имеет значения, продиктованы ли действия Зеленского опытом лидеров военного времени, которые воплощали образ самоуверенности и решительности, на самом деле того не чувствуя. Пока он действует убедительно и поступки делают его настоящим лидером.

Итак, выводы из книги Руденко: Украина – демократия с недостатками; Зеленский, несмотря на реформаторскую риторику, является продуктом существующей системы. Но он гораздо лучше своего противника, и если Украине удастся противостоять попытке Путина вернуть ее в Российскую империю, судьба страны будет зависеть именно от лидера с сильным характером. Настолько сильным, чтобы преодолеть упадок и подняться из руин.