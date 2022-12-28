Зеленский от Байдена передал капитану батареи HIMARS отличие в ответ
Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря передал капитану батареи HIMARS отличие от американского лидера Джо Байдена – Command Coin
Это произошло во время его выступления с ежегодным посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
"У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарсов", отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший этот знак президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть и вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки. Господин капитан! Павел! Должен отдать сейчас эту Command Coin Вам", - сказал Зеленский.
- 21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это был первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. На обратном пути Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой.
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