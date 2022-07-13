Зеленский: остроту мирового продовольственного кризиса снимет преодоление российской угрозы судоходству в Черном море

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня в новостях много упоминаний о встрече в Турции по разблокированию аграрного экспорта из нашей страны через Черное море. Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и без преувеличения всему миру. Если удастся снять российскую угрозу судоходству в Черном море, это снимет остроту мирового продовольственного кризиса", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в переговорах "есть определённый прогресс".

"Украинская делегация мне доложила, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский.

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