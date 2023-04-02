Зеленский опубликовал поздравление к годовщине освобождения Киевщины

Об этом он написал в телеграме.

"Первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Год, как мы выгнали оккупантов с Киевщины. Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все, что дает значение человеку. И мы освободим все наши земли. Вернем украинский флаг во все наши города и громады. Сделаем все, чтобы Украина вернулась", пишет глава государства.