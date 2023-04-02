Зеленский опубликовал поздравление к годовщине освобождения Киевщины
В воскресенье, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал поздравление в честь годовщины освобождения Киевщины
Об этом он написал в телеграме.
"Первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Год, как мы выгнали оккупантов с Киевщины. Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все, что дает значение человеку. И мы освободим все наши земли. Вернем украинский флаг во все наши города и громады. Сделаем все, чтобы Украина вернулась", пишет глава государства.
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