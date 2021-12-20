Зеленский опасается, что Порошенко соберет протесты против референдума о возвращении Украине ОРДЛО на федеральных правах, - экснардеп Уколов

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Эспрессо.TV.



"Насколько Зеленский похож на Януковича?" Дежавю есть, при чем совершенно конкретное. Он преследует своего основного оппонента, равно как и Янукович преследовал Тимошенко. Так же есть ложные обвинения, как и против нее. Так же есть особый цинизм этих обвинений, потому что обвинять Порошенко в том, что он хотел помочь "ЛНР" и "ДНР" для этого нужно быть циником, лжецом и человеком из Марса. Именно по приказу Порошенко было освободжено 2/3 Донбасса", - считает Уколов.

Он выразил мнение, почему это произошло именно сейчас.



"Во-первых, на границах Украины стоит 175 тыс. российских войск. Они готовы напасть на Украину, опасность никуда не исчезла. Во-вторых, по моему мнению, готовится спецоперация проведения референдума для втюхивания в состав Украины федеральных субъектов – "ДНР " и "ЛНР". Зеленский слишком часто говорит о конституционном референдуме", - отметил экснардеп.



Он пояснил, что в Конституции есть статья 2, в которой написано, что Украина является унитарным государством.



"Для того чтобы сделать ее федеральным государством, необходимо изменить раздел 1 Конституции, а он меняется только через референдум. Он преследует Порошенко, потому что Порошенко, по мнению Зеленского, может организовать протесты против такого предательского капитуляционного референдума, но Зеленский ошибается. Люди могут подняться и без Порошенко. Когда украинцев цепляет, они поднимаются независимо – лидер на свободе или в тюрьме. Так было в 2013 году. Если Зеленский замахнется на эту красную линию и попытается развернуть нас обратно в Россию, он получит по зубам от общества, а не от кого-то конкретно из политиков", - подытожил Уколов.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд. грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".