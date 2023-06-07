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Зеленский: ООН и Красный Крест должны быть на ВОТ Херсонщины, однако их там нет

7 июня, 2023 среда
20:34
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Организацию Объединенных Наций и Красный Крест за бездействие в ликвидации последствий подтопления из-за взорванной РФ Каховской ГЭС

Об этом заявил Зеленский в интервью Bild.

"Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла столько часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны быть первыми там, чтобы спасать жизнь. Ведь именно для этого создавались эти структуры", - сказал украинский лидер.

Зеленский выразил свое глубокое разочарование из-за отсутствия реакции двух организаций на запросы из Украины о помощи.

"Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатичная", – добавил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. В свою очередь Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня . По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.

В результате подрыва Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это может привести к исчезновению этого вида рыб в водоемах страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня, Украина должна расследовать вместе с россиянами.

Министерство здравоохранения допускает вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС Россией цены на пшеницу в мире выросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукуруза - на 1%, овес - на 0,8%. После коррекции пшеница стоит около $6,23.

Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, в частности, фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для приюта.

В оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, рассказал городской голова оккупированного города Евгений Рыщук в эфире Еспресо.

Россия
ООН
Президент Украины
Херсонщина
Война с Россией
Владимир Зеленский
Каховская ГЭС
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