Зеленский: "Они убивали, они хоронили побратимов, они практики - наша армия не хуже армии НАТО"

Об этом он заявил сегодня на встрече с иностранными журналистами, передает Еспресо.TV.



"Как действовать? Действовать без паники. У нас мощная армия - вооружать свою армию. У них все есть, насколько это можно, насколько позволяет экономика нашей страны. Мощная экономика дает возможность увеличивать и вооружение, и заработную плату наших военных. И мы ее увеличиваем, потому что они отдают самую высокую "заработную плату" - свою жизнь", - сказал Зеленский.



Он напомнил, что в войне с Россией 15 тыс. человек погибли.



"Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчики - это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, - я считаю, что мы точно не слабее этого уровня", - добавил президент.



Он отметил, что украинская армия - это практики.



"Я буду говорить циничные вещи: они воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали свое государство, они стреляли, они убивали. Мы должны делать все, чтобы у нас была крепкая армия. Если начнется полномасштабная война, моральный дух нашего народа - он будет стоять бок о бок и защищать. А сегодня народ должен работать на государство, на экономику и на бесстрашную армию, которая готова защищать наше государство", - сказал Зеленский.



Он также добавил, что Украина максимально готовится к любым сценариям.

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