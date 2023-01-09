Об этом он сказал в вечернем обращении от 9 января.

Он поблагодарил защитников Соледара и отметил, что именно благодаря их устойчивости у Украины теперь есть "дополнительное время и дополнительные силы". Он также рассказал, что общие перспективы Украины на ближайшие недели – Бахмут, Соледар, Кременная и Сватово.

"Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, всё равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов. Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что почти весь Соледар уничтожен, жизни в городе не осталось, а "вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов".

"Вот так и выглядит безумно", - добавил глава государства.

Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb