Зеленский: оккупанты сосредоточились на Соледаре, весь город в их трупах и шрамах от ударов, целых стен почти нет
Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты сосредоточили свои силы в Соледаре и отметил, что битва за Донбасс продолжается, а её результатом станет освобождение региона
Об этом он сказал в вечернем обращении от 9 января.
Он поблагодарил защитников Соледара и отметил, что именно благодаря их устойчивости у Украины теперь есть "дополнительное время и дополнительные силы". Он также рассказал, что общие перспективы Украины на ближайшие недели – Бахмут, Соледар, Кременная и Сватово.
"Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, всё равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов. Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", - сказал президент.
Зеленский также отметил, что почти весь Соледар уничтожен, жизни в городе не осталось, а "вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов".
"Вот так и выглядит безумно", - добавил глава государства.
- Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города.
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