Зеленский: оккупанты на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, каждый успех ВСУ заслуживает благодарности

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Должны все понимать очень четко, максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, - молодцы, и я благодарен каждому нашему воину", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.