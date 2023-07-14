Зеленский: оккупанты на юге и востоке вкладываются всем, чем могут, каждый успех ВСУ заслуживает благодарности
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый успех ВСУ заслуживает благодарности, ведь российские оккупанты на юге и востоке вкладываются всем
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Должны все понимать очень четко, максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, - молодцы, и я благодарен каждому нашему воину", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 236 590 военных . 13 июля Силы обороны отразили атаки россиян возле Берховки и Первомайского.
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