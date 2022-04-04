Зеленский официально утвердил состав делегации на переговорах с РФ

Об этом говорится в указе президента .

Согласно указу, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия.

Члены делегации: министр юстиции Денис Малюска, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Также с согласия членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров.

Эксперты делегации: юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.

Главе делегации разрешается по согласованию с министром иностранных дел вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к работе делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций.

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