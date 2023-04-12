Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд грн

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны в размере 518,2 млрд. грн. В частности, 477,2 млрд грн будут направлены на оплату труда, 30,2 млрд грн – на спецтехнику и оборудование, 10,8 млрд грн – на другие расходы.

Еще 19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.

Из общих средств Министерство обороны получит 372,4 млрд грн, Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия и ГСЧС – 98,3 млрд грн. Главному управлению разведки предоставят 4,6 млрд грн, Службе безопасности – 9,3 млрд грн, Администрации Госспецсвязи – 31,6 млрд грн, Службе внешней разведки – 807,6 млн грн и НАБУ – 50,6 млн грн.