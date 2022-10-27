Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает дополнительные расходы по нацбезопасности и обороне по общему фонду в размере 386 865,5 млн гривен с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств. Так, для Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта выделено 365,15 млрд гривен, из них на оплату труда – 219,13 млрд гривен.

Для системы МВД, в состав которой входят Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Нацгвардия и ГСЧС Украины, дополнительно выделено 12,90 млрд. гривен, из них 5,84 млрд. гривен — на зарплаты.

Для Главного управления разведки Минобороны Украины предусмотрено дополнительные 3,17 млрд грн, а для СБУ еще 3,74 млрд гривен.

Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для администрации Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Службы внешней разведки.

По специальному фонду 10 млн гривен будет направлено Укравтодору – на реализацию проекта при поддержке правительства Великобритании и Северной Ирландии.

18 октября Верховная Рада Украины увеличила финансирование национальной безопасности и обороны еще на 386,9 млрд. гривен. За это отдали свои голоса 318 народных депутатов.

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