Зеленский одобрил увеличение расходов Госбюджета на 387 млрд грн
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год на более чем 386 млн гривен путем осуществления дополнительных внутренних заимствований
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
Документ предусматривает дополнительные расходы по нацбезопасности и обороне по общему фонду в размере 386 865,5 млн гривен с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств. Так, для Министерства обороны и Государственной специальной службы транспорта выделено 365,15 млрд гривен, из них на оплату труда – 219,13 млрд гривен.
Для системы МВД, в состав которой входят Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Нацгвардия и ГСЧС Украины, дополнительно выделено 12,90 млрд. гривен, из них 5,84 млрд. гривен — на зарплаты.
Для Главного управления разведки Минобороны Украины предусмотрено дополнительные 3,17 млрд грн, а для СБУ еще 3,74 млрд гривен.
Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для администрации Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Службы внешней разведки.
По специальному фонду 10 млн гривен будет направлено Укравтодору – на реализацию проекта при поддержке правительства Великобритании и Северной Ирландии.
- 18 октября Верховная Рада Украины увеличила финансирование национальной безопасности и обороны еще на 386,9 млрд. гривен. За это отдали свои голоса 318 народных депутатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное