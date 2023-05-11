Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года. Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели скорейшего вступления Украины в ЕС", – говорится в обращении.

Президент отметил, что каждый элемент государственной системы – органы правопорядка прежде всего – должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве.

"Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к тем, кто действует от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры – ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми другими, кто работает в государственном аппарате. Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира", – добавил Зеленский.

И подытожил, что этим реформированием следует обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, к человеку.