Зеленский одобрил стратегический план реформирования системы правопорядка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране, включающий все правоохранительные органы и прокуратуру
Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка – всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года. Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели скорейшего вступления Украины в ЕС", – говорится в обращении.
Президент отметил, что каждый элемент государственной системы – органы правопорядка прежде всего – должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве.
"Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к тем, кто действует от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры – ключевые в этом. Конечно, вместе со всеми другими, кто работает в государственном аппарате. Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира", – добавил Зеленский.
И подытожил, что этим реформированием следует обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, к человеку.
- Напомним, накануне Зеленский заявил , что в июне Украина выйдет с программами восстановления, в которые готов инвестировать мир.
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