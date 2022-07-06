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Зеленский: Очень мощно заработала артиллерия от партнеров, потери оккупантов будут только расти

6 июля, 2022 среда
23:10
война с Россией На фото Владимир Зеленский и Борис Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу артиллерии, которую нам передали иностранные партнеры

Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского.

"Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия - оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно. снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок", - сказал президент Украины.

Зеленский также рассказал, что на Юге был закрыт доступ к социальным сетям и YouTube.

"Сегодня широкой публике стало известно, что на юге нашей страны, в оккупированных районах, был закрыт доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Российские силы заблокировали любую возможность для людей знать правду о происходящем и о нашем потенциале, который мы постепенно увеличиваем", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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