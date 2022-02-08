Зеленский обязал снять с рассмотрения Рады законопроект об условиях деоккупации по требованию Нормандии, - Макрон

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает ЕН .

"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского, - ред.) формата, в том числе обязательства отозвать закон (проект закона, - ред.), не соответствующий Минским соглашениям .И этот закон по инициативе Зеленского был отозван", - сказал Макрон.

Он не уточнил название проекта закона, о котором идет речь. Однако недавно был отозван только один законопроект – "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Он был отозван решением Кабмина, который провел для этого экстренное заседание перед нормандской встречей на уровне советников в Париже.

Макрон выразил удовлетворение ходом Нормандских переговоров в Париже. Он сообщил, что получил от Путина гарантии того, что РФ не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР", потому что это противоречит Минским договоренностям.

"Мы получили обязательство (от Путина, – ред.), что закон, который сейчас рассматривают в России, не будет принят, если не соответствует Минским соглашениям", – добавил президент Франции.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не принуждает Украину выполнять Минские соглашения на российских условиях .

Впоследствии президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в нежелании выполнять Минские договоренности. В то же время, президент Франции выразил мнение, что Минские соглашения "действительно могут способствовать прогрессу в урегулировании кризиса в Украине".

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