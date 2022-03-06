Зеленский объявил шесть украинских городов "Городами-Героями"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил шесть городов отличием "Город-Герой"
Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
Зеленский установил почетное отличие "Город-герой Украины" и наградил этим статусом Волноваху, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.
"С целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - прокомментировал свое решение президент Украины Владимир Зеленский.
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