Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении украинскими бойцами трех населенных пунктов в Донецкой области и на южном направлении
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
По его словам, Вооруженные силы Украины, разведка и специальные службы предпринимают необходимые шаги для освобождения территорий, и российские оккупанты уже начали бежать из Крыма.
"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск - Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", отметил Зеленский.
Он также добавил, что 42-й отдельный мотопехотный батальон освободил два населенных пункта на южном направлении.
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