Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения – "Интернациональный легион"
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – "Интернациональный легион", – говорится в сообщении Маляр.
По ее словам, в Украине уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.
- Напомним, украинцев из Французского иностранного легиона отпустят на российско-украинскую войну в полной экипировке, а Украина создаст подразделение терробороны из иностранцев.
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