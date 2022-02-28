Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – "Интернациональный легион", – говорится в сообщении Маляр.



По ее словам, в Украине уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима.

Напомним, украинцев из Французского иностранного легиона отпустят на российско-украинскую войну в полной экипировке, а Украина создаст подразделение терробороны из иностранцев.