Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

Об этом он заявил во время выступления.

"Сегодня на этом Форуме мы объявим о создании Альянса оборонных индустрий - альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - сказал президент.

По его словам, Украина разработала соответствующую базовую декларацию как основу Альянса. К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые "разделяют намерение дать реальную защиту от агрессий в рискованных условиях современности".

"Сегодня на старте эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства объявил о разработке специального экономического режима для оборонно-промышленного комплекса.

"Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину", - добавил президент.

Также он отметил, что в Украине будет учрежден специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских воинах.

"Ресурсы фонда - это плюс к государственным расходам на сферу обороны, производства и частных инвестиций. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и на средства прибыли от продажи конфискованных российских активов", - рассказал Зеленский.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа он анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Зеленский добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

По его словам, подготовка Форума оборонных индустрий продолжается, интерес к нему очень высок, что полностью отражает силу и потенциал Украины.

25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.