Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

30 сентября, 2023 суббота
09:47
Война с Россией

Во время Форума оборонных индустрий в пятницу, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники по всему миру

Об этом он заявил во время выступления.

"Сегодня на этом Форуме мы объявим о создании Альянса оборонных индустрий - альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - сказал президент.

По его словам, Украина разработала соответствующую базовую декларацию как основу Альянса. К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые "разделяют намерение дать реальную защиту от агрессий в рискованных условиях современности".

"Сегодня на старте эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства объявил о разработке специального экономического режима для оборонно-промышленного комплекса.

"Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину", - добавил президент.

Также он отметил, что в Украине будет учрежден специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских воинах.

"Ресурсы фонда - это плюс к государственным расходам на сферу обороны, производства и частных инвестиций. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и на средства прибыли от продажи конфискованных российских активов", - рассказал Зеленский.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа он анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Зеленский добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

По его словам, подготовка Форума оборонных индустрий продолжается, интерес к нему очень высок, что полностью отражает силу и потенциал Украины.

25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.

Мир
Экономика
Украина
Владимир Зеленский
Читайте также:
Кевін Маккарті
30 сентября, 2023 суббота
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
ЧВК Вагнер
29 сентября, 2023 пятница
Британская разведка объяснила, зачем РФ вернула вагнеровцев под Бахмут
29 сентября, 2023 пятница
В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
11:20
В Крыму РФ передислоцирует боевые катера по суше, опасаясь атак украинских дронов на море
10:56
Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА
10:50
"Мы не присягаем перед теми, кто хочет стать диктатором": генерал США Милли прокомментировал кандидатуру Трампа на пост президента США
10:23
Обновлено
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен человек
10:20
В Румынии радар зафиксировал возможное нарушение воздушного пространства страны во время атаки РФ на Украину
09:59
Фронт, нужды ВСУ и гуманитарное разминирование: Зеленский встретился с министром обороны Словакии
09:37
Обновлено
Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
09:35
Эксклюзив
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
09:21
ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию по эвакуации двух украинских десантников
09:20
Британская разведка подтвердила планы Путина по созданию новых "добровольческих подразделений"
09:00
Интервью
Военнопленный экс-мер российского Чайковского: "Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями коалиции"
08:47
OPINION
Виталий Портников
"Новый Пригожин" для Путина. Колонка Виталия Портникова
08:32
Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде
08:29
В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"
08:20
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
08:07
В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители
08:02
Обновлено
Армия РФ потеряла за сутки войны 4 танка, 38 артсистем и 470 военных, - Генштаб ВСУ
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура
08:00
Обзор
Новые правила войны, генерал в раю и спирт для зека – 5 книг о победе в эпоху хаоса
07:48
Российские "шахеды" атаковали юг и центр Украины: есть попадания на Винничине
07:29
ФСБ
ФСБ поддерживает расширение возможностей слежения за населением РФ в интернете, – ISW
06:54
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за сильных ливней и наводнений
06:37
Обновлено
В Брянской области РФ раздались взрывы
06:25
Белый дом следит, чтобы РФ не могла продавать нефть выше ценового потолка, - Кирби
05:44
Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки под Бахмутом, - ISW
04:48
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
04:20
В России на 20% увеличат расходы на содержание Путина
03:52
В Германии прошел первый саммит с лидерами стран Центральной Азии: что известно
03:24
Армения
Армения судится против Азербайджана в Международный суд ООН
02:56
Глава парламента Финляндии получил орден Ярослава Мудрого
01:58
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали около 100 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию и жилье
01:31
Трубин провел "сухой" матч в принципиальном противостоянии с "Порту"
01:06
Ильхам Алиев
"Нетрудно догадаться, где мы могли остановиться": Алиев заявил о признании целостности Армении и конце сепаратизма в Азербайджане
00:56
Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года
00:28
Минфин Болгарии: РФ пытается сорвать переход на евро
00:11
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 сентября
2023, пятница
29 сентября
23:57
В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским
23:18
Спустя более 25 лет прокуратура Лас-Вегаса возобновила дело об убийстве рэпера Тупака Шакура
22:51
Эксклюзив
Эксперт по безопасности: идеология "русского мира" выветрится после прихода ВСУ на оккупированные территории
22:37
Карабах: Азербайджан задерживает чиновников армии "НКР", на очереди - политики, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV