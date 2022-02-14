Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №53 об объявлении 16 февраля 2022 года Днем единения
Об этом говорится в указе президента.
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание выношу: объявить 16 февраля 2022 года Днем единения", - говорится в указе.
Согласно документу 16 февраля требуется:
- поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
- исполнить в 10:00 Государственный гимн Украины;
- провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.
Также в указе говорится, что Кабинету министров в однодневный срок нужно утвердить план мер, предусматривающий:
- обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии;
- создание единой информационной платформы UАразом для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, меры, употребляемые для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по безопасности граждан;
- ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Также Владимир Зеленский на этот счет записал обращение к украинцам.
"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил президент.
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