Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Об этом говорится в указе президента.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание выношу: объявить 16 февраля 2022 года Днем единения", - говорится в указе.



Согласно документу 16 февраля требуется:

поднять Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10:00 Государственный гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Также в указе говорится, что Кабинету министров в однодневный срок нужно утвердить план мер, предусматривающий:

обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии;

создание единой информационной платформы UАразом для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, меры, употребляемые для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по безопасности граждан;

ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.



Также Владимир Зеленский на этот счет записал обращение к украинцам.



"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил президент.



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