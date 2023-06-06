Зеленский объяснил, в чем состоит сложность возвращения гражданских, захваченных Россией

Об этом Зеленский сказал сегодня на встрече с журналистами.

"Мы вернули 2,5 тыс. человек. Из 2,5 тыс. человек мы вернули где-то около 372 или 374 ребенка 0и где-то около 150 гражданских. То есть, 550 человек из 2,5 тыс. - это дети и гражданские. Это те, кого удалось вернуть. Гражданских возвращать сложно, потому что в обмене меняешь военных на военных. У нас нет очень много гражданских, которых мы можем поменять на гражданских. Это первая история", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросами возвращения гражданских занимается омбудсмен Дмитрий Лубинец, а для возвращения детей создан специальный центр.

"Гражданскими занимаемся. Гражданские - это отдельный трек. У нас есть координационный центр по обмену, там где Буданов и Ермак, они больше занимаются военными. А Лубинец больше занимается гражданскими. И сейчас еще открылся центр по возвращению наших детишек. Там есть очень мощная программа , они вернули более 300 детей уже. Это другой трек, они все одна команда, но это разные треки", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал об усилиях зарубежных партнеров по возвращению гражданских украинцев из плена РФ.

"Турция больше помогает с обменом военных и у нас были положительные моменты. Также Саудовская Аравия помогала с военными. Со стороны Турции они знают, что вопрос крымских татар, я считаю, что это на них. Я считаю, что с самого начала я с ними говорил еще до полномасштабного вторжения, еще только у меня был первый визит в Турцию, познакомились с Эрдоганом, я тогда привез ему список всех крымских политзаключенных, там не только крымские татары, потом обновлял… Он обещал мне помочь, будем смотреть на результат. Что касается трека других гражданских, то здесь должно быть влияние только тех, от кого что-то зависит в России, сегодня это так, например, если мы берем ООН, с одной стороны, они помогали с зерновым коридором, а с другой стороны, сегодня подрыв нашей станции ( Каховской ГЭС - ред.), а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. То есть, я ничего не могу сказать после этого ООН. О чем мне сегодня с ними говорить? И поэтому момент возвращения гражданских - он непростой", - сказал Зеленский.

По возвращению детей президент сообщил, что попросил Ватикан содействовать этому процессу.

"Сегодня был представитель Ватикана от Папы, я его просил, чтобы он занимался именно детьми, именно помогал возвращению наших детей. Также я эту тематику проговаривал с Китаем. То есть, если у них есть какие-то отдельные мощные экономические отношения с РФ или религиозные или политические, такие люди могут влиять на возвращение детей и гражданских.Там, где нет такого "чистого" обмена - 10 на 10, 100 на 100, всех на всех - как в военном формате. Я на сегодня вижу такой трек. Это быстрый трек. Это сегодня, что мы делаем", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент назвал потенциально большой платформой для возвращения гражданских международное взаимодействие на основе его формулы мира из 10 пунктов.

"Вот там результат может быть мощным, таким, как всех на всех, таким как возвращение всех детей, возвращение гражданских или политзаключенных. Потому что формула мира сегодня – это площадка, которую мы готовим, это очень непросто, и там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество стран, они будут разрабатывать в каждом из пунктов пошаговое решение проблемы и потом все вместе будут давить на Россию кто чем сможет. Она ежедневно ослабевает, с каждым днем это будет влиять на прочность Путина и его окружения.Все это будет иметь большое влияние, я это вижу по изменению риторики наших партнеров", - подытожил Зеленский.