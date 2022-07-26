Зеленский объяснил причину увольнения командира Сил специальных операций
Григория Галагана "перевели на другое направление с целью обновления СБУ", поэтому он назначен первым заместителем руководителя центра специальных операций "А" СБУ
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"Новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится в другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", - говорится в сообщении.
- Напомним, о новых назначениях среди силовиков стало известно из указов президента Украины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное