Зеленский объяснил причину увольнения командира Сил специальных операций

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится в другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, о новых назначениях среди силовиков стало известно из указов президента Украины

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