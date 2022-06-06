Зеленский объяснил предоставление гражданства Невзорову необходимостью "шатать Россию"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову
Об этом он сказал журналистам, передает .
"Я знаю, что он (Невзоров, – ред.) хотел покинуть гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор", - отметил президент.
Он добавил, что Украина должна работать над дестабилизацией ситуации в РФ.
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"Если мы можем шатать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину", – подчеркнул Зеленский.
- 3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.
- Невзоров спрогнозировал, что его могут лишить российского паспорта.
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