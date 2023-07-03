Зеленский объяснил, почему встречался с директором ЦРУ Бернсом тайно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом должны проходить тайно
Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью CNN.
Он отметил, что был удивлен, когда ряд СМИ сообщил о его встрече с Бернсом. По его словам, его встречи с главой ЦРУ должны проходить тайно.
"Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно происходить за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что у Украины нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у них хорошие отношения. Он отметил, что украинская и американская разведки общаются друг с другом.
"Ситуация достаточно проста. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", - поделился Зеленский.
- 1 июля The Washington Post. сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня 2023 года тайно посетил Киев, где встретился с политическим и военным руководством Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное