Зеленский объяснил, почему встречался с директором ЦРУ Бернсом тайно

Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном интервью CNN.

Он отметил, что был удивлен, когда ряд СМИ сообщил о его встрече с Бернсом. По его словам, его встречи с главой ЦРУ должны проходить тайно.

"Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно происходить за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что у Украины нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у них хорошие отношения. Он отметил, что украинская и американская разведки общаются друг с другом.

"Ситуация достаточно проста. У нас хорошие отношения с руководителем ЦРУ, мы общаемся. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", - поделился Зеленский.