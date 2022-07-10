Зеленский объяснил, почему во время войны важно продолжать ремонт дорог
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт транспортной инфраструктуры нельзя останавливать даже в условиях военного положения
Об этом сообщает Офис президента.
Соответствующее заявление Зеленский сделал на совещании с представителями компаний-подрядчиков строительства автомобильных дорог в Украине об особенностях строительства инфраструктурных объектов в условиях полномасштабной российской агрессии.
Президент выразил благодарность за то, что компании продолжают работать в Украине даже после вторжения РФ, а также за помощь и поддержку в подготовке обороны украинских городов и сети автодорог.
"Все мощные строительные компании все это делали", – сказал Зеленский.
Он также отметил важность реализации плана, предусматривающего строительство объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями военного времени.
"Сегодня инфраструктура становится отраслью не комфорта, а необходимости и обороноспособности государства из-за того, что есть и оружие, и зерно, и металлургия. Потому что касается железных дорог, дорог, мостов и тоннелей, то нам нужно перейти к максимально безопасному процессу, чтобы мы были готовы к любым ударам ракет и блокировкам", – подчеркнул Зеленский.
- 9 июля сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с подрядчиками строительства автодорог, чтобы обсудить возобновление инфраструктуры во время войны.
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