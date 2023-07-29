Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Не отрицая необходимости обеспечения завершения реконструкции и строительства Национального музея Голодомора-геноцида, не могу согласиться с предложенным Законом способом решения указанного вопроса в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отметил Зеленский.

Отдельно он подчеркнул, что важнейшими функциями государства является защита суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В настоящее время первоочередной задачей и обязанностью государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны для отражения вооруженной агрессии, прежде всего потребностей Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в вооружении, военной и другой технике, продовольствии, вещевом имуществе, других материальных ресурсах ", – подчеркнул он.

Также президент отметил, что резервный фонд бюджета формируется для осуществления непредвиденных расходов, которые не носят постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении бюджета.

"Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить", - подытожил он.