Зеленский объяснил, почему Украине важно не потерять Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в способности страны отразить вторжение России и заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению
Об этом рассказал в Al Arabiya Зеленский.
Несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшое стратегическое значение, Зеленский заявил, что Украина не откажется от города.
"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это (поможет - ред.) расширить фронт боевых действий и даст российским силам и Вагнеру шансы захватить больше наших земель", - говорит президент Украины и добавляет, что если РФ захватит город, это может стать плацдармом для наступления на Краматорск и Славянск
Зеленский считает, что президент России Владимир Путин сражается за свою жизнь в Украине, а не за свою страну.
"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это понятно всем", – сказал глава государства. Он убежден, что сейчас Украина может остановить РФ.
Ситуация в Украине сложная, но Зеленский подчеркнул, что мы боремся и становимся сильнее.
"Надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", - подчеркнул президент.
Украинцы отданы возврату временно оккупированных земель и развитию страны.
Кроме того, Зеленский анонсировал подготовку к контрнаступлению, при этом уменьшая влияние утечки документов США на это.
"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное для того, чтобы сделать ее сильнее", – добавил глава государства.
- Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью к этому готовы и получат все, что обещали партнеры.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Премьер-министр Денис Шмигаль, находящийся с визитом в США, заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов.
- В Украине считают, что утечка данных Пентагона не повлияет на ход войны с Россией. Некоторые планы по контрнаступлению американцам не раскрывали.
- На основе анализа документов Пентагона стало известно, что "снабжение вооружений" от Запада завершится "весенним наступлением", запланирован на 30 апреля 2023 года.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что контрнаступление – это огромный комплекс различных действий, ныне ВСУ уже атакуют врага на востоке.
- Российское военное руководство планирует захватить Бахмут в начале украинского контрнаступления, пишут в ISW.
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