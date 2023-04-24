Зеленский объяснил, почему Украине важно не потерять Бахмут

Об этом рассказал в Al Arabiya Зеленский.

Несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшое стратегическое значение, Зеленский заявил, что Украина не откажется от города.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это (поможет - ред.) расширить фронт боевых действий и даст российским силам и Вагнеру шансы захватить больше наших земель", - говорит президент Украины и добавляет, что если РФ захватит город, это может стать плацдармом для наступления на Краматорск и Славянск

Зеленский считает, что президент России Владимир Путин сражается за свою жизнь в Украине, а не за свою страну.

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это понятно всем", – сказал глава государства. Он убежден, что сейчас Украина может остановить РФ.

Ситуация в Украине сложная, но Зеленский подчеркнул, что мы боремся и становимся сильнее.

"Надеемся и верим, что ежедневными достижениями мы близки к победе", - подчеркнул президент.

Украинцы отданы возврату временно оккупированных земель и развитию страны.

Кроме того, Зеленский анонсировал подготовку к контрнаступлению, при этом уменьшая влияние утечки документов США на это.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное для того, чтобы сделать ее сильнее", – добавил глава государства.