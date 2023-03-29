Зеленский объяснил, почему Украине нельзя потерять Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахумта может привести к давлению со стороны международного сообщества и украинского общества
Об этом Зеленский рассказал в интервью AP .
"Если Бахмута будут захвачены российскими войсками, Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", - сказал Зеленский.
По его мнению, сейчас практически любое поражение может подвергнуть угрозе темпы сопротивления Украины.
"Если Путин почувствует кровь — почувствует запах, что мы слабы — он будет давить, давить, давить. Мы не можем пропускать шаги, потому что война – как пирог – состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги", – сказал Зеленский.
В то же время, он отметил, что поражение в битве за Бахмут будет более дорогим политическим поражением, чем тактическим и может привести к давлению со стороны международного сообщества и украинского общества.
"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", - предостерег Зеленский.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал приоритетной целью Сил обороны на Бахмутском направлении истощения врага и нанесения ему тяжелых потерь.
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