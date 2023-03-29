Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский объяснил, почему Украине нельзя потерять Бахмут

Зеленский объяснил, почему Украине нельзя потерять Бахмут

29 мартa, 2023 среда
09:26
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахумта может привести к давлению со стороны международного сообщества и украинского общества

Об этом Зеленский рассказал в интервью AP .

"Если Бахмута будут захвачены российскими войсками, Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", - сказал Зеленский.

По его мнению, сейчас практически любое поражение может подвергнуть угрозе темпы сопротивления Украины.

"Если Путин почувствует кровь — почувствует запах, что мы слабы — он будет давить, давить, давить. Мы не можем пропускать шаги, потому что война – как пирог – состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги", – сказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что поражение в битве за Бахмут будет более дорогим политическим поражением, чем тактическим и может привести к давлению со стороны международного сообщества и украинского общества.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", - предостерег Зеленский.

  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал приоритетной целью Сил обороны на Бахмутском направлении истощения врага и нанесения ему тяжелых потерь.
Донбасс
Владимир Зеленский
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Читайте также:
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Конгрес США
28 мартa, 2023 вторник
Палата представителей США проголосовала за лишение Китая статуса развивающейся страны.
ЗСУ Бахмут
27 мартa, 2023 понедельник
Через некоторое время у Сил обороны могут возникнуть проблемы с людьми, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
10:40
РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, но там до сих пор есть носитель "калибров"
10:32
Задержан житель Донбасса, который искал для врага склады и базы техники ВСУ
10:29
польша граница
Польша установит камеры и датчики движения на границе с РФ
10:08
В КНР заявили, что встреча президентки Тайваня со спикером Палаты представителей США "нарушает суверенитет Китая"
10:08
OPINION
Легче всего нас разрушить вопросом: "А где вы видите войну?"
10:02
Украинские военные отбросили россиян от важного пути поставки в Бахмуте, - британская разведка
09:53
Обновлено
Су-24
ВСУ под Бахмутом уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М
09:49
РФ наращивает медийные усилия вокруг ситуации в Бахмуте, чтобы оказывать психологическое давление, - Маляр
09:48
Враг за сутки более 30 раз обстрелял Херсонщину, есть раненый
08:58
Оккупанты в Донецкой области массово отказываются выполнять задачи командования, а ВСУ отразили 57 атак россиян, - Генштаб
08:56
Инфографика
На фото потери россиян
ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 172 тыс. российских военных, - Генштаб
08:41
Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина решением о ядерном оружии в Беларуси, - Bloomberg
08:39
"Более года не было контактов". Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину, - АР
08:29
Россияне за сутки ранили пятерых мирных жителей Донбасса
08:26
OPINION
Рано радоваться переходу киевской Лавры в украинскую церковь
08:05
OPINION
Сколько стандартов НАТО введено в Украине
08:03
Обзор
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
07:44
Гутцайт отреагировал на решение МОК разрешить федерациям допускать россиян и белорусов
07:20
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
07:17
В Мелитополе раздались взрывы, оккупанты заявили об обстреле железнодорожного депо
06:53
Джошуа пообещал завершить карьеру в случае поражения от боксера из США
06:45
ISW: Пригожин может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты
06:31
Джо Байден
Байден прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
06:25
Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
06:10
Благодаря ДНК-лабораториям от США время идентификации погибших сократилось до 90 минут, – Нацполиция
05:42
В ISW предположили, сколько россияне захватили процентов территории Бахмута
05:25
Евро-2024: результаты отборочных матчей 28 марта
05:07
Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны
04:39
Морпехи ликвидировали российский наблюдательный пост и уничтожили 8 окупантов
04:25
Ломаченко узнал окончательную дату и место боя против абсолютного чемпиона мира
03:28
Турция впервые запустила крылатую ракету из морского дрона
02:49
Конкурент Мудрика может перейти из "Челси" в "Баварию"
02:03
"Чрезвычайно возмущены зверствами": Словакия осудила преступления РФ в отношении женщин и детей
01:46
Обстрелы Сумщины: за день в области зафиксировано более 100 прилетов
01:26
Усик начал переговоры о следующем бое. Известно имя соперника, – инсайдер
00:58
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 марта
00:42
Отбор на Евро-2024: Беларусь проиграла во втором матче подряд, на этот раз – Румынии
00:24
Шотландия сенсационно победила Испанию в отборе на Евро-2024
00:06
На боевом задании погиб пилот истребителя Денис Кирилюк – кавалер ордена "За мужество"
2023, вторник
28 мартa
23:43
Глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV