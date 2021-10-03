Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Зеленский объяснил, почему Разумков должен уйти в отставку с поста спикера

Зеленский объяснил, почему Разумков должен уйти в отставку с поста спикера

3 октября, 2021 воскресенье
17:54
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дмитрий Разумков должен покинуть пост председателя Верховной Рады, поскольку больше не является членом команды "Слуги народа"

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, сообщает Укринформ.

По словам президента, Разумков был делегирован на должность спикера "Слугой народа", поэтому он должен оставить свой пост, поскольку больше не является членом команды.

"У парти миллион вопросов. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды... Я не комментировал эту ситуацию, несмотря на то, что председатель Верховной Рады очень много об этом говорил - о влиянии, о давлении, еще о чем-то. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация партии "Слуга народа", фракции "Слуга народа", монобольшинства. Потому что именно господин Разумков, как партиец "Слуги народа", как член этой команды, был делегирован партией на должность спикера", - сказал Зеленский .

Он добавил, что Разумков тормозил принятие законопроектов, предусмотренных программой "Слуги народа", не поддерживал некоторые решения СНБО, в частности, санкции против Виктора Медведчука.

"Я считаю, что самая главная проблема - что Дмитрий Александрович вытащил это на официальную платформу и, прежде всего, должен был обсудить это с партией, а затем уже выходить в публичную плоскость. Я думаю, что это достаточно оскорбительно звучит к команде, которую он не считает своей", - отметил Зеленский.

  • Владимир Зеленский 2 октября во время выездного заседания парламентской фракции "Слуга народа" в курортном городе Трускавец устроил публичное выяснение отношений с двумя народными депутатами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Верховная Рада
Слуга народу
Дмитрий Разумков
Читайте также:
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
Давид Арахамія
1 октября, 2021 пятница
"Будет серьезный дипломатический скандал": Арахамия о задержании Саакашвили
Олександр Лукашенко
2 октября, 2021 суббота
Лукашенко ответил на вопросы, сколько он собирается править в Беларуси
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.72
  • EUR
    Покупка 30.61
    Продажа 31.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
3 октября
20:11
Ryanair
Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер
19:46
"Реал" после поражения от "Шерифа" в ЛЧ проиграл и в чемпионате Испании
19:24
В Италии самолет врезался в двухэтажное здание, погибли 8 человек
18:55
"Зоря"
"Заря" победила "Десну" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура
18:37
В Кабуле произошел взрыв у мечети, есть погибшие
18:19
Премьеру фильма об оффшорах Зеленского все-таки покажут в Малой Опере
17:28
3 октября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела
17:19
Умер бывший владелец Adidas и клуба, выигравшего Лигу чемпионов, Бернар Тапи
16:52
Двое украинских моряков скончались на судне в Бангладеш при таинственных обстоятельствах
16:30
"Александрия" не смогла переиграть "Верес" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура
16:15
Зеленский
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
15:52
Месси спас ПСЖ от первого в сезоне поражения во Франции
15:39
Малая Опера, Киев
Киевская Малая Опера отказалась показывать фильм "Оффшор 95"
15:25
Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии
14:57
Сергей Шефир
Шефир имел "несколько сложных моментов" с Ахметовым, - Зеленский
14:39
Эрдоган трижды в неделю играет в баскетбол
14:23
Военный бюджет России впервые за последние годы официально превысит расходы на экономику
13:54
В соцсетях показали, во что превратилась Шахтерская площадь в Донецке
13:32
В Украине может появиться военная миссия Евросоюза, - Welt
13:10
Зеленский сказал, когда разговаривал с Лукашенко о "вагнеровцах"
12:50
Приобретенный в Великобритании первый украинский ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу
12:30
Шкарлет поздравил педагогов с Днем учителя
12:00
48-летняя Руслана Лыжичко ошеломила заявлением о возможной беременности
11:53
Не Трухиным единым. В Трускавце наградили автора мема о "некачественных детях" Третьякову и Гетьманцева, который первым в Зе-команде предлагал дать воду в Крым
11:17
В Харькове пожар в столярном цехе перекинулся на автостоянку. Машины сгорели
11:00
Алексей Навальный
Навальный получил польского "Рыцаря свободы"
10:46
"Так трудно еще не было". Бегун из Сумщины преодолел 100 км песков Сахары
10:26
Эксклюзив
"Слуги народа" уже ведут переговоры с другими депутатами относительно голосования за отставку Разумкова, - Буймистр
10:24
С начала года частными переводами в Украину поступило $ 9 млрд
09:50
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Отставка Разумкова. Зеленский жестко поссорился с некоторыми "слугами"
09:22
Лия Ахеджакова
Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову
09:00
Пандемия COVID в Украине: 7967 новых заражений, 126 - смертей. Киев вышел из ТОП-5 коронавирусных регионов
08:21
"С удовольствием расправляются". Телевидение Лукашенко запугивает СМЕРШем и террором в стиле Бела Куна и Розалии Землячки
08:00
Александр Корниенко
Стало известно, кто будет новым спикером и его заместителем
07:50
Сегодня вечером покажут фильм об оффшорных сделки Зеленского и Коломойского
07:15
2 октября на фронте: 11 обстрелов вблизи 10 городов, поселков и сел, есть раненый
2021, суббота
2 октября
23:00
На Сиваше внезапно вымерло 5-7 тыс. птиц. Причину оккупанты скрывают
22:50
В Трускавце Зеленский ставил оценки: партии - 3 с "+", себе - 7-8. И во всем "виновата" Верховная Рада
22:34
Украинские биометрические документы есть у 0,8 млн жителей ОРДЛО
22:20
Пандемия вызвала рост цен на продукты пчеловодства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV