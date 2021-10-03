Зеленский объяснил, почему Разумков должен уйти в отставку с поста спикера

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, сообщает Укринформ.

По словам президента, Разумков был делегирован на должность спикера "Слугой народа", поэтому он должен оставить свой пост, поскольку больше не является членом команды.

"У парти миллион вопросов. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды... Я не комментировал эту ситуацию, несмотря на то, что председатель Верховной Рады очень много об этом говорил - о влиянии, о давлении, еще о чем-то. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация партии "Слуга народа", фракции "Слуга народа", монобольшинства. Потому что именно господин Разумков, как партиец "Слуги народа", как член этой команды, был делегирован партией на должность спикера", - сказал Зеленский .

Он добавил, что Разумков тормозил принятие законопроектов, предусмотренных программой "Слуги народа", не поддерживал некоторые решения СНБО, в частности, санкции против Виктора Медведчука.

"Я считаю, что самая главная проблема - что Дмитрий Александрович вытащил это на официальную платформу и, прежде всего, должен был обсудить это с партией, а затем уже выходить в публичную плоскость. Я думаю, что это достаточно оскорбительно звучит к команде, которую он не считает своей", - отметил Зеленский.