Зеленский объяснил, почему переговоры с Путиным сейчас невозможны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас невозможны из-за ультиматума и отсутствия конструктива со стороны РФ
Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN .
На вопрос, возможны ли сейчас переговоры с Путиным, он ответил отрицательно.
"На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — Путин или кто-то другой. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы", — сказал Зеленский.
Он добавил, что о мирном договоре с Россией можно будет говорить только после освобождения всех оккупированных украинских территорий.
"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", — отметил Зеленский.
- 11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что на встрече с руководством госдумы президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.
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