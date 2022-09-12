Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN .

На вопрос, возможны ли сейчас переговоры с Путиным, он ответил отрицательно.

"На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — Путин или кто-то другой. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы", — сказал Зеленский.

Он добавил, что о мирном договоре с Россией можно будет говорить только после освобождения всех оккупированных украинских территорий.

"Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями", — отметил Зеленский.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что на встрече с руководством госдумы президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.

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