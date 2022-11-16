Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в эфире телемарафона.

"Кто должен защищать? Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? Вы считаете, что у них нет жен и детей? У них есть родители и близкие, они такие же люди. А чем они мотивированы – заработной платой? Нет, может, кто-то, в большинстве своем – Украина. А что такое Украина? Земля и семьи. А если все их семьи уехали? Так что они защищают? Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение... Я не знаю, прав ли я. Я остался и люди остались... Если бы я точно знал, что они собираются делать, я бы все это сказал. Но я не знаю, что было бы после того, как президент страны сказал бы: "Бегите, бегите, и я с вами побежал", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, ему предлагали эвакуировать население Киева.

"Было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Таково было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные сооружения, поэтому не будет питьевой воды и не будет много чего. Это было в первый день мощных ракетных ударов. Мой вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать?.. В Польшу, Словакию, Румынию? Скажите, после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент гарантии, что Россия не вернется, не зайдет и не займет полностью нашу территорию?" – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в том, что на территорию Польши упала не украинская ракета.

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