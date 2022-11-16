Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский объяснил, почему не предупредил украинцев о начале полномасштабной войны. Ему предлагали эвакуировать Киев

Зеленский объяснил, почему не предупредил украинцев о начале полномасштабной войны. Ему предлагали эвакуировать Киев

16 ноября, 2022 среда
20:01
война с Россией

Президент Владимир Зеленский рассказал, что если бы он предупредил украинцев о начале полномасштабной войны, то Украины могло бы не быть

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в эфире телемарафона.

"Кто должен защищать? Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? Вы считаете, что у них нет жен и детей? У них есть родители и близкие, они такие же люди. А чем они мотивированы – заработной платой? Нет, может, кто-то, в большинстве своем – Украина. А что такое Украина? Земля и семьи. А если все их семьи уехали? Так что они защищают? Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение... Я не знаю, прав ли я. Я остался и люди остались... Если бы я точно знал, что они собираются делать, я бы все это сказал. Но я не знаю, что было бы после того, как президент страны сказал бы: "Бегите, бегите, и я с вами побежал", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, ему предлагали эвакуировать население Киева.

"Было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Таково было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные сооружения, поэтому не будет питьевой воды и не будет много чего. Это было в первый день мощных ракетных ударов. Мой вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать?.. В Польшу, Словакию, Румынию? Скажите, после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент гарантии, что Россия не вернется, не зайдет и не займет полностью нашу территорию?" – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

  • 16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в том, что на территорию Польши упала не украинская ракета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Владимир Зеленский
новости Киева
Военные новости
Читайте также:
Ван И
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
электроэнергиия
15 ноября, 2022 вторник
В Молдове на фоне ракетных ударов по Украине возникли проблемы с электроснабжением
карта бойових дій
15 ноября, 2022 вторник
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 ноября
20:10
Белый дом признал, что Россия ответственна за инцидент с ракетой в Польше
20:07
Защита украинского неба является приоритетом на "Рамштайн-7", – Резников
20:02
OPINION
Сон разума в путинской стране фейков
19:56
После скандала с хвалебными песнями о России в Лавре архимандрит Захария собрался бежать в Германию, - СМИ
19:54
В Чехии выставили на аукцион скульптуру Путина на унитазе, деньги пойдут на дрон для Украины
19:43
Чехия Украина
Чехия планирует провести подготовку 4 тыс. украинских военных
19:34
Оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 человек из поселка в Луганской области
19:30
Эксклюзив
Павел Климкин
Союзники боятся поднимать ставки, и Путин использует их слабость, - Климкин
19:29
Зеленский не сомневается, что в Польше упала не украинская ракета
19:24
За сутки оккупанты нанесли 2 авиационных и 3 ракетных удара, обстреливали населенные пункты из РСЗО
19:12
ВСУ поразили 4 склада, пункты управления и военную технику россиян, ликвидировали и ранили по меньшей мере 50 оккупантов
19:10
Суд арестовал акции 5 облэнерго, которые контролирует российская организация "Лужники" в Украине
19:06
В ПСЖ задержки с зарплатой. Мбаппе разочарован, - L'Equipe
18:59
Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка восстановление украинской инфраструктуры
18:55
ВСУ уничтожили железнодорожный мост на Запорожье, который использовали оккупанты
18:51
Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала жителей одного из хуторов в Белгородской области
18:45
"Чистокровная европейка" из Италии Донателла ди Чезаре осуждает военную поддержку Украины и санкции против России
18:32
В освобожденном Херсоне обнаружили очередную пыточную российских оккупантов
18:23
Эксклюзив
Путин не поехал на саммит G20 из-за страха, что его ликвидируют, - Климкин
18:23
В Бериславе Херсонской области возобновили мобильную связь
18:19
Оккупанты заминировали здание управления полиции в Херсонской области: взрывотехники были вынуждены его взорвать
18:10
шпиён
"Стратегический удар для российских спецслужб": Великобритания сообщила, что в этом году из Европы выслали более 400 шпионов РФ
18:10
OPINION
Рослибералы – "друзья своего прошлого" и конторские сексоты
18:09
Верховная Рада освободила от налогов некоторые виды благотворительной помощи, собранной волонтерами
18:07
Красный Крест привлечет дополнительно 100 млн грн на выплаты жителям деоккупированной Херсонщины
18:07
На противотанковой мине подорвался автомобиль николаевского водоканала
17:55
Анджей Дуда
Дуда оценил возможность повторного инцидента с ракетой в Польше и отреагировал на призыв Украины присоединиться к расследованию
17:39
В Херсон вернулись государственные Ощадбанк и ПриватБанк
17:38
В МИД РФ возмутились обвинениям в обстреле Польши и заявили, что это "антироссийская кампания"
17:37
Мудрик заявил, что "Шахтер" ставит шлагбаум для его трансфера в Европу
17:36
Оккупанты вывезли осужденных из херсонских тюрем на Левобережье и в Крым
17:30
В России нашли застреленным полковника, отвечавшего за работу с мобилизованными
17:24
Как отследить потерянный телефон: в Госспецсвязи дали советы украинцам
17:22
Германия безотлагательно выделяет 1 млн евро для энергетической поддержки Украины
17:13
Открыта продажа билетов на поезд Киев – Изюм
17:05
Пентагон
Сработали на отлично. Системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет, - Пентагон
17:02
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
17:01
Анонс
Освобожден Херсон и у рашистов едет крыша
16:56
НАТО будет наращивать военную мощь Украины, но в войну не вступит, – военный эксперт
16:52
Гросси уточнил, когда миссия МАГАТЭ проинспектирует в Украине три действующих АЭС и Чернобыль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV