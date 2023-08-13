Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"

Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"

13 августа, 2023 воскресенье
22:32
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задымление на Крымском мосту свидетельствует о том, что Украина не оставит без ответа никаких преступлений РФ

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Повсюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что каждый уничтоженный российский оккупант, все единицы сожженной российской техники, "огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа".

Украинские удары по Крымскому мосту

Силами обороны Украины с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения уже были нанесены два успешных удара по конструкции Крымского (Керченского) моста, соединяющего Крым с Кубанью и являющегося важным для обеспечения оккупационного контингента на юге Украины:

8 октября 2022 года - взорвался расположенный на мосту грузовик и обрушились две полусекции автомобильной части моста и поврежден железнодорожный путь;

17 июля 2023 года - в результате подрыва боезаряда из морских беспилотников были повреждены два автодорожных пролета моста.

В каждом из этих случаев российская сторона информировала о двух погибших гражданских лиц, двигавшихся по мосту на собственном автотранспорте.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обеими операциями занималась СБУ .

Как неоднократно отмечали украинские власти, Крымский мост сооружен незаконно, он помогает РФ в войне и, следовательно, является законной военной целью и будет разрушен.

При этом воздушная тревога в Крыму, что в Москве, куда тоже долетают украинские беспилотники, никогда не объявляется.

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту.

Украина
Россия
Крым
Владимир Зеленский
Крымский мост
Читайте также:
Дмитро Лубінець, омбудсман
12 августа, 2023 суббота
Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует
13 августа, 2023 воскресенье
ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако это еще не плацдарм
Кепа Аррісабалага
12 августа, 2023 суббота
"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
13 августа
23:19
В КНДР произошло два землетрясения возле ядерного полигона
22:57
Оккупанты атаковали 8 общин на Сумщине: повреждена многоэтажка
21:51
F-16
Украина может добиться успеха во время контрнаступления и без F-16, - NYT
21:46
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
21:33
протести в Ірані
В Иране произошел теракт в мавзолее: по меньшей мере 2 человека погибли
21:22
Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов, - Шмыгаль
21:12
Россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
21:09
Голосование в Польше
Одновременно с выборами в Польше осенью пройдет референдум: какие выносятся вопросы
21:00
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил. Но других подтверждений нет
20:59
Эксклюзив
Командир роты ударных БПЛА рассказал, как ВСУ противодействуют дронам РФ
20:41
Армия РФ обстреляла Херсонщину: есть раненые, повреждены частные дома
20:34
Россияне ударили по Торецку и Северскому в Донецкой области: 2 раненых
20:24
Белгород. Поврежденный фасад на Есенина
После работы ПВО в Белгороде пострадала от взрыва многоэтажка
20:22
жара
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
20:15
Олаф Шольц
"Есть смысл продолжать эти переговоры": Шольц прокомментировал встречу в Саудовской Аравии по Украине
20:02
OPINION
Чтобы украинцы читали больше, недостаточно издавать книги и открывать книжные магазины
19:55
Купянск, Бахмут, Авдеевка, Марьинка: в Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях сдерживается наступление россиян
19:53
Сергей Пашинский
Близкая к Пашинскому компания "Украинская бронетехника" обеспечила критические поступления оружия и стала крупнейшим частным поставщиком Минобороны Украины, - New York Times
19:41
Землю накрыл мощный Персеидский метеорный дождь
19:01
На линии фронта есть участки, где до 5 мин на квадратный метр, - Резников
18:26
Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
18:05
OPINION
Арестович и омары
17:58
Ракеты Taurus для Украины: Шольца обвиняют в нерешительности, а сам он говорит о "тщательной проверке решений"
17:12
Учились десантированию с надувных лодок, городским боям и взрывному делу: еще тысяча украинских морпехов возвращается с учебы в Британии
16:59
Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс"
16:50
Атака "Ониксами" по Одессе: журналисты установили российских командиров
16:29
Суд продлил действие ограничений, наложенных на митрополита Павла
16:16
Эксклюзив
Выезд с пятой попытки: актриса из Херсона об опыте жизни в оккупации и эвакуации
16:08
Обновлено
Российская армия обстреляла Херсонщину: 7 человек погибли, среди них – семья с детьми
16:05
Инфографика
Курс валют на 12 августа: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
16:01
OPINION
Для госпредателей следует отменить залог
15:53
На трассе вблизи Золотоноши столкнулись три автомобиля: есть погибшие
15:42
За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей
15:37
Обзор
"Хлопок" над Крымским мостом, атака дронов на Москву и взрыв на стратегическом заводе: где взрывалось у врага в течение недели
14:40
Конопляный парад: в Берлине сотни людей вышли на марш за легализацию марихуаны и гашиша
14:29
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба отверг опасения по поводу эскалации в случае передачи Германией ракет Taurus
14:05
OPINION
Единственное, что может удержать украинцев после войны в Украине – это свобода
14:04
У Московского патриархата остается еще около 30 объектов Киево-Печерской лавры
13:58
Израиль не пустит в Иерусалим посланника Саудовской Аравии к палестинцам
13:45
Российский обстрел Покровска 7 августа: количество погибших увеличилось
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV