Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задымление на Крымском мосту свидетельствует о том, что Украина не оставит без ответа никаких преступлений РФ
Об этом он заявил во время вечернего обращения.
"Повсюду наши воины отвечают оккупантам на террор. Ни дня не бывает такого, чтобы российское зло не получало нашего вполне справедливого ответа", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что каждый уничтоженный российский оккупант, все единицы сожженной российской техники, "огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа".
Украинские удары по Крымскому мосту
Силами обороны Украины с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения уже были нанесены два успешных удара по конструкции Крымского (Керченского) моста, соединяющего Крым с Кубанью и являющегося важным для обеспечения оккупационного контингента на юге Украины:
8 октября 2022 года - взорвался расположенный на мосту грузовик и обрушились две полусекции автомобильной части моста и поврежден железнодорожный путь;
17 июля 2023 года - в результате подрыва боезаряда из морских беспилотников были повреждены два автодорожных пролета моста.
В каждом из этих случаев российская сторона информировала о двух погибших гражданских лиц, двигавшихся по мосту на собственном автотранспорте.
По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обеими операциями занималась СБУ .
Как неоднократно отмечали украинские власти, Крымский мост сооружен незаконно, он помогает РФ в войне и, следовательно, является законной военной целью и будет разрушен.
При этом воздушная тревога в Крыму, что в Москве, куда тоже долетают украинские беспилотники, никогда не объявляется.
Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
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