Зеленский объяснил, что именно гарантирует Украина каждому россиянину, который будет сдаваться в плен
Президент Владимир Зеленский пообещал российским солдатам, которые будут сдаваться в плен, что Украина будет цивилизованно обращаться с ними, согласно международным конвенциям
Об этом Зеленский на русском языке сказал в видео-обращении.
"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - говорится в видео президента Украины Владимира Зеленского.
- 24 сентября стало известно, что после объявления в России мобилизации президент Владимир Путин уехал отдыхать в свою резиденцию на Валдае.
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