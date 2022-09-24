Об этом Зеленский на русском языке сказал в видео-обращении.

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - говорится в видео президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября стало известно, что после объявления в России мобилизации президент Владимир Путин уехал отдыхать в свою резиденцию на Валдае.

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