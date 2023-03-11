Зеленский объяснил, чем вызваны санкции против букмекеров

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации. Решение готовилось определенное время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду. И всеми цивилизованными средствами", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.