Зеленский обвинил Россию в "газовой агрессии" против ЕС с целью заставить отказаться от европейских ценностей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно спровоцировала энергетический кризис в Европе, пользуясь своими возможностями поставщика газа
Об этом Зеленский заявил агентству AFP, передает "Укринформ" .
"Мы являемся свидетелями искусственного кризиса, цель которого очевидна: заставить Европу отказаться от своих ценностей", - сказал Зеленский.
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Президент Украины назвал действия РФ "настоящей газовой агрессией против ЕС" и отметил необходимость согласованной реакции стран-членов блока.
По мнению Зеленского, для противодействия российскому газовому шантажу ЕС следует сотрудничать с Украиной.
"Украине есть что предложить европейским партнерам. Имеющихся мощностей прокачки газа через Украину достаточно не только, чтобы нормализовать действующую ситуацию, но и чтобы защитить Европу от подобных ценовых колебаний в будущем", - заявил Зеленский.
Президент Украины напомнил, что Россия ранее неоднократно прибегала к газовому шантажу против Украины.
"Теперь настала очередь Европы познакомиться с концепцией газовой войны", - добавил Зеленский.
- Напомним, ранее цена на газ в Европе установила новый рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров.
- В Кремле заявили о наличии потенциала для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что РФ использует ситуацию с ростом цен на газ для политического давления на ЕС.
- В Молдове из-за нехватки газа ввели чрезвычайное положение.
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