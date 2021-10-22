Зеленский обвинил Россию в "газовой агрессии" против ЕС с целью заставить отказаться от европейских ценностей

Об этом Зеленский заявил агентству AFP, передает "Укринформ" .



"Мы являемся свидетелями искусственного кризиса, цель которого очевидна: заставить Европу отказаться от своих ценностей", - сказал Зеленский.



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Президент Украины назвал действия РФ "настоящей газовой агрессией против ЕС" и отметил необходимость согласованной реакции стран-членов блока.



По мнению Зеленского, для противодействия российскому газовому шантажу ЕС следует сотрудничать с Украиной.



"Украине есть что предложить европейским партнерам. Имеющихся мощностей прокачки газа через Украину достаточно не только, чтобы нормализовать действующую ситуацию, но и чтобы защитить Европу от подобных ценовых колебаний в будущем", - заявил Зеленский.



Президент Украины напомнил, что Россия ранее неоднократно прибегала к газовому шантажу против Украины.



"Теперь настала очередь Европы познакомиться с концепцией газовой войны", - добавил Зеленский.