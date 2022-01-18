Зеленский обсудит с Дудой безопасность в Украине и угрозы России

Об этом пишет РАР.



По словам главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, предметом встречи Владимира Зеленского и Анджея Дуды станет ситуация с безопасностью в Украине, а также угрозы, исходящие от России.



Переговоры намечены на 20-21 января в польском городе Висла.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Анджей Дуда встречались 20 декабря в городе Гута на Ивано-Франковщине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb