Зеленский обсудит с Дудой безопасность в Украине и угрозы России
20 и 21 января президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудят угрозу украинской безопасности со стороны РФ
Об этом пишет РАР.
По словам главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, предметом встречи Владимира Зеленского и Анджея Дуды станет ситуация с безопасностью в Украине, а также угрозы, исходящие от России.
Переговоры намечены на 20-21 января в польском городе Висла.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский и Анджей Дуда встречались 20 декабря в городе Гута на Ивано-Франковщине.
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