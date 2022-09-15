Зеленский обсудил вопросы энергетической безопасности с Урсулой фон дер Ляен

Детали встречи Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграмме-канале.

"Провели предметные переговоры на важные темы. В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для Европейского Союза. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть" – отметил Зеленский.

Напомним, Урсула фон дер Ляен сегодня, 15 сентября, прибыла в Киев. Во время встречи с главой Еврокомиссии Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени

Зеленский угостил президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и членов ее делегации дынями и арбузами из недавно освобожденных в Херсонской области населенных пунктов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb