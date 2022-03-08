Зеленский обсудил усилия по завершению российско-украинской войны с премьером Израиля
Президент Владимир Зеленский обсудил полномасштабное вторжение РФ в Украину с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом
Об этом президент Украины сообщил в своем Twitter.
"Поговорил с Нафтали Беннетом. Благодарен за усилия Израиля из посредничества. Обсудили пути прекращения войны и насилия", - написал Зеленский.
- Напомним, 5 марта премьер Израиля посетил Москву, чтобы обсудить с Путиным войну в Украине.
- 6 марта Беннетт заявил, что Израиль будет выступать посредником между Россией и Украиной.
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